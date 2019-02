Restaurantes y hoteles del área conurbada de Phoenix, entre los meas numerosos.

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- Una robo de datos ocurrido en enero ha afectado a docenas de empresas de Arizona, según North Country Business Products.

El robo de datos se descubrió por primera vez después de que ocurriera una actividad sospechosa en varias redes de clientes a principios de enero. Una investigación se inició y determinó a fines de enero que “una parte no autorizada pudo implementar malware en algunos de los socios comerciales de North Country”.

El malware recolectó información de tarjetas de crédito y débito de los consumidores. Esta información puede incluir el nombre del titular de la tarjeta, el número de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el CVV.

North Country toma muy en serio este incidente y la seguridad de la información de nuestros clientes. La compañía ha actualizado los procesos para fortalecer aún más sus sistemas para proteger la información de la tarjeta de crédito o débito de los clientes de sus socios comerciales y continuará trabajando con expertos externos para ayudar a garantizar los niveles más altos de seguridad.

A continuación se muestra una lista de empresas conocidas de Arizona que fueron afectadas: Black Barts of Flagstaff, AZ, Brookside II of Surprise, AZ, CCV Chandler LLC de Chandler, AZ, Lo mejor de Chompie en University Inc of Tempe, AZ, Chutney´s Indian Cuisine de Tempe, AZ, Collins ’Irish Pub of Flagstaff, AZ, The Wren en el Crowne Plaza Phoenix Airport de Phoenix, AZ.

También: Ernie´s Inn of Scottsdale, AZ, Padres de Scottsdale, AZ, Frog & Firkin of Tucson, AZ, Restaurante GCRC Skywalk de Peach Springs, AZ, Goldie’s Sports Cafe de Scottsdale, AZ, Hacienda Del Sol Guest Ranch de Tucson, AZ, Herb Box of Scottsdale, AZ, Holiday Inn of Chandler, AZ, Holiday Inn of Yuma, AZ, MSR Properties, LLC de Scottsdale, AZ, Amor de Isabel de Gilbert, AZ, Karichimaka of Tucson, AZ.

Además: Holiday Inn of Phoenix, AZ, Loco Patron of Scottsdale, AZ, Market Bar & Kitchen de Flagstaff, AZ, Ronda moderna de Peoria, AZ, Morenci Motel & Lanes of Morenci, AZ, Mudshark Brewing Company de Lake Havasu City, AZ, Pizza gourmet de Picazzo en Sedona, AZ, Rancho De Tia Rosa’s de Chandler, AZ, Salsa Brava de Flagstaff, AZ, Sapporo of Scottsdale, AZ, Chai Bagel Corp de Scottsdale, AZ, Someburros de Flagstaff, Scottsdale, Gilbert, Queen Creek y Tempe, AZ.

Por último: la terminal de camiones de Tucson en Tucson, AZ, Voyager RV Resort of Tucson, AZ, Zipps Ahwatukee of Phoenix, AZ, y Zipps Sports Grill de Phoenix, Scottsdale, Glendale, Gilbert, Tempe y Phoenix, AZ.

La Universidad del Gran Cañón fue incluida entre las empresas afectadas por North Country, sin embargo, un portavoz de la universidad dice que no fueron afectados. Pudieron detener el virus antes de que infectara el servidor de su proveedor.

Se ha establecido una línea de asistencia para cualquiera que piense que puede haber sido afectado por este incidente. Los consumidores pueden llamar al 1-877-204-9537, de lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m.