Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— La policía está buscando al hombre que condujo un automóvil, con una mujer y un niño pequeño en el asiento trasero, chocó contra una pared de bloques y terminó en una piscina.

Sucedió el viernes en el área de la 59 Avenida y Palm Lane, que está al norte de McDowell Road en Phoenix.

“La policía de Phoenix observó a un hombre adulto que saltaba dentro de un vehículo y huía de un estacionamiento a gran velocidad”, dijo el sargento Ala Pfohl en una alerta por correo electrónico. “Cuando el oficial intentó detener el vehículo, el sospechoso aceleró y se dirigió a un vecindario”.

La policía cree que el hombre podría haber estado robando en una tienda a poco más de una milla de la casa donde finalmente se estrelló.

El automóvil aterrizó parcialmente en la piscina, pareciendo haberse equilibrado precariamente en el borde de la cubierta.

El sospechoso se escapó. La policía ha identificado al hombre pero no han divulgado ninguna información sobre él.

Una mujer y un niño de 3 años estaban en el asiento trasero cuando el automóvil se estrelló. Ellos no fueron heridos.

Pfohl dijo que aunque el hombre y la mujer se conocen, su relación no está clara. Pfohl también dijo que ella no es sospechosa.