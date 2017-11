Por Hugo Laveen

El invierno va acentuando su presencia, los días son cada vez más húmedos y las noches son frías, y simultáneamente, los roedores del valle están buscando refugio en el interior de los hogares.

“Cuando nosotros empezamos a usar chaquetas, básicamente, es cuando les gusta entrar en las casas”, dijo Brad Olsen con Urban Desert Pest Control.

Según Olsen, las ratas de techo, las ratas de Noruega, las ratas de carga y los ratones buscan un lugar cálido en el que alojarse, ya que las temperaturas del valle bajan a los 50 grados. En respuesta, se están moviendo a los interiores de las casas. Una casa con la brecha del ancho del pulgar es lo suficientemente grande como para que entre una rata, y el ancho de un meñique es lo suficientemente grande como para que entre un ratón.

“No tienen límites. Simplemente van a donde quieren ir”, dijo Peggy Mertz de Peoria.

Mertz ha vivido en su casa durante 12 años.

“Nunca he estado en un lugar donde las ratas eran un problema. Es algo como lo que has visto en televisión, pero no en tu jardín”, dijo Mertz.

Solo recientemente, las cosas se pusieron feas.

“Salimos una mañana y la alfombra literalmente fue triturada”, dijo Mertz.

Mertz también encontró esteras, sombrillas y suculentas masticadas. Preocupado por los roedores que se mudarían al interior, llamó a Olsen por ayuda.

Olsen recomendó cerrar cualquier brecha alrededor de la casa. “Donde entran sus accesorios de tubería, su unidad de aire acondicionado”, dijo Olsen.

Dijo que los propietarios que deciden usar solo trampas o cebos para atrapar a los roedores, están simplemente colocando una tirita en lo que podría convertirse en un problema mayor.

“Dejan los rastros de feromonas para que otros roedores los sigan, por lo que pueden ocuparse de uno o dos que están [sic] en la estructura, pero un año después, otra rata pasa, atrapa ese rastro de feromonas, y literalmente obtiene acceso al mismo punto que los otros “, dijo Olsen.

Olsen también sugirió limpiar cualquier desorden alrededor de la casa, como pilas de leña, cobertizos y botes de basura. Aquí es donde a los roedores les gusta anidar cuando el clima es más cálido.

Olsen incluso hizo un descubrimiento sorprendente en la barbacoa de Mertz.

“Miró primero en la parte inferior, había excrementos allí abajo, y me asusté por eso”, dijo Mertz. “Entonces, abrió la tapa y todo dentro de donde está la bandeja de goteo, fueron todos estos excrementos”.

Olsen sugiere a aquellos que encuentran excrementos de roedores que maten de hambre a esas criaturas al eliminar cualquier fuente de alimento, como semillas de aves, semillas de césped, cítricos, comida para mascotas y restos de comida en la basura. Use una máscara y rocíe el área con lejía antes de barrer el desorden.