Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. El Departamento de Policía de Scottsdale identificó al hombre que los investigadores creen que estuvo detrás de una ola de crímenes de seis asesinatos en tres ciudades diferentes: Phoenix, Scottsdale y Fountain Hills, en el transcurso de varios días.

Rich Slavin del Departamento de Policía de Scottsdale confirmó que Dwight Lamon Jones de 56 años, se disparó y se suicidó en un hotel de Scottsdale el lunes por la mañana cuando la policía se acercó a él.

Slavin revisó la línea de tiempo de los eventos, comenzando con la muerte a tiros del psiquiatra forense Dr. Steven Pitt la noche del jueves 31 de mayo.

Con la ayuda de un testigo, el Departamento de Policía de Phoenix publicó un bosquejo compuesto del sospechoso al principio de la investigación.

Menos de 24 horas después, dos mujeres, Laura Anderson y Veleria Sharp, fueron asesinadas a tiros en Burt / Feldman / Grenier, la firma de abogados de Scottsdale donde trabajaban.

Menos de 12 horas después de eso, una cuarta víctima, el Dr. Marshall Levine, fue encontrada y conectada con los disparos anteriores. La novia de Levine había ido a su oficina para ver cómo estaba él, porque no había tenido noticias suyas durante todo el día. No está claro exactamente a qué hora fue asesinado.

Siguiendo las pistas del público y las pruebas reunidas en la escena, la policía desarrolló una causa probable para comenzar a vigilar a Jones y comenzó a unir las cosas.

“Tuvo la situación de divorcio en 2009 y ’10”, dijo Slavin.”Durante todo ese tiempo, estuvo relacionado con todas las víctimas de alguna manera”.

Su ahora ex esposa fue representada por Burt / Feldman / Grenier y como parte del proceso judicial, se le requirió ver a Pitt. Además, su hijo tuvo que ver a otro terapeuta. Ese terapeuta solía estar en la oficina donde le dispararon y mataron a Levine.

“Con toda esta evidencia apuntando fuertemente hacia él, continuamos vigilándolo”, explicó Salvin.

Slavin dijo que la policía aún está trabajando para conectar los homicidios de Fountain Hills, pero dijo que mientras estaba bajo vigilancia, Jones se deshizo de un arma perteneciente a la víctima masculina encontrada en esa casa.

Además de conectar los primeros cuatro asesinatos a través de la balística, la policía pudo hacer coincidir el ADN encontrado en la primera escena del asesinato con Jones a través de pruebas familiares. Esos resultados de laboratorio llegaron la madrugada del lunes, solo unas horas antes de que Jones se suicidara.

“Sabíamos que él era nuestro sospechoso y asesino”, dijo Slavin.

Aunque los investigadores no definieron definitivamente el motivo de Jones para los seis asesinatos, Slavin dijo que parece que su intención era “corregir algunos errores”.

La policía localizó a Jones en un Extended Stay America en Scottsdale la madrugada del lunes. Los detectives más tarde se enteraron de que había estado viviendo en varios hoteles Extended Stay durante casi la última década.

Mientras la policía limpiaba el hotel como medida de precaución, Jones, alertado de su presencia, disparó varias veces. Ni oficiales ni civiles fueron heridos.

Cuando los oficiales entraron a la habitación de Jones, lo encontraron muerto de una herida de bala autoinfligida.

Slavin dijo que Jones había sido arrestado por cargos de violencia doméstica antes de su divorcio. Las víctimas eran su esposa y su hijo, pero los detalles no estaban disponibles de inmediato.

“Personalmente, he temido por mi seguridad durante los últimos nueve años”, dijo la ex esposa de Jones, Connie Jones, en un comunicado el lunes por la tarde. “No puedo expresar las emociones que siento por las familias inocentes afectadas por esta violencia sin sentido”.

Ella dijo que su actual esposo, un detective de policía retirado, hizo la conexión entre los tiroteos de Phoenix y Scottsdale y su divorcio de Jones. Ella dijo que se comunicó con el Departamento de Policía de Phoenix el sábado y se comunicó con el Departamento de Policía de Scottsdale el domingo.

Slavin dijo que los investigadores probablemente estarán en la escena en la estadía prolongada donde Jones se suicidó hasta bien entrada la noche y posiblemente hasta el martes por la mañana. Al mismo tiempo, MCSO continuará su investigación en la casa de Fountain Hills. Los nombres de esas víctimas se darán a conocer una vez que se haya notificado a su familia.

Declaración de Connie Jones, ex esposa de Dwight Jones

“Como médico y ciudadano, estoy profundamente triste por la tragedia causada por mi ex marido. Era una persona muy perturbada emocionalmente, como lo confirmarán los registros judiciales. Personalmente, he temido por mi seguridad durante los últimos nueve años. No puedo expresar las emociones que siento por las familias inocentes tocadas por esta violencia sin sentido.

“Mi esposo, Richard Anglin (un detective retirado de la policía de Phoenix), reconoció la conexión con mi divorcio y las tres escenas del crimen y notificó a la unidad de delitos violentos de la policía de Phoenix el sábado por la noche. También contacté con el Departamento de Policía de Scottsdale el domingo por la mañana.

“Cualquier dinero de recompensa recaudado será donado a las familias de las víctimas y a Chrysalis, la agencia sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de violencia doméstica.

“Durante los próximos días, mi familia intentará enfrentar esta horrible cadena de eventos. Pedimos privacidad durante este momento difícil”.