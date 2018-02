Los efectivos al parecer se involucraron con prostitutas al finalizar unos ejercicios militares.

Internacional

Una noche de fiesta el año pasado en Bogotá, Colombia, les salió cara a un grupo de militares estadounidenses que no solo terminaron hospitalizados tras la parranda sino sancionados y forzados a retirarse prematuramente del servicio activo.

El caso involucra al coronel Roger McDuffie y los mayores Andrew Mueller y Mauricio Sáenz, todos marines que viajaron a Colombia entre el 21 de enero y el 4 de febrero de 2017 para participar en ejercicios militares.

De acuerdo con una investigación preliminar adelantada por el Comando Sur, el grupo de marines habría violado el toque de queda previsto para el último de sus días en Bogotá para dirigirse a una zona de la ciudad que estaba prohibida y donde consiguieron prostitutas que luego llevaron al hotel.

Las supuestas prostitutas los habrían drogado con algún tipo de benzodiazepina y luego les robaron algunas de sus pertenencias.

Hace pocos días una junta militar que consideró el caso en Cam Lejeune, Carolina del Norte, determinó que McDuffie, un piloto de helicóptero, era culpable de “desempeño deficiente” y “fracaso a la hora de demostrar cualidades de liderazgo aceptables para una oficial de su rango”.

De acuerdo con un artículo publicado por el diario ‘Miami Herald’, Gina Davis, la oficial que se encargó del caso, anuncio que la junta había determinado su “retiro involuntario”, una sanción que deberá ser ratificada por Richard Spencer, el Secretario de la Marina.

En el caso de Mueller, otra junta militar decretó su retención temporal sin destitución, mientras que Sáenz renunció voluntariamente a su cargo antes de su audiencia de juicio.

Pero de acuerdo con Aaron Meyer, abogado de McDuffie, la junta de alguna manera habría reivindicado al coronel al aceptar su versión de los hechos, una muy diferente a la arrojada por la investigación del Comando Sur.

Los marines, según el abogado, habían iniciado la noche con unas copas en la casa de uno de los agregados militares de la Embajada estadounidense en Bogotá y de allí se habían desplazado al Ugly American Bar & Grill, un establecimiento que al parecer es frecuentado por el personal de la embajada y famoso por sus hamburguesas.

De allí se habrían dirigido al Colombian Pub, otro bar de la ciudad. El relato de Meyer es que los militares habrían sido drogados mientras estaban en este bar por un grupo de mujeres que no serían prostitutas sino miembros de una banda de atracadores.

El bar, según el abogado, está en un área que no era prohibida para los militares y sostiene que el encuentro se dio antes del toque de queda previsto para ese día.

Durante la audiencia Mayer le dijo a la junta que su cliente había quedado en “100 por ciento incapacitado” por el efecto de la droga y actuando como un zombie que seguía las instrucciones de los criminales. Una práctica, por lo demás, que es común en Colombia.

Las mujeres lo habrían llevado de regreso al hotel horas más tarde y le robaron un iPhone, un iPad y dinero en efectivo.

Según Meyer, por tanto, el coronel nunca tuvo la intención de violar el toque de queda, tomar en exceso o meterse con mujeres desconocidas.

“El coronel, que era el oficial de más alto rango entre el grupo, falló en términos generales cuando no estableció las condiciones que pudieron prevenir que los drogaran. En otras palabras, un oficial de la armada es responsable de todo lo que pase o no pase cuando está en comando. En este caso, a pesar de que los hechos muestran cero mala intención, es por eso que se fuerza su retiro”, dijo Meyer al diario de Miami.