Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Safeway ha anunciado que NO reconstruirá la tienda del oeste de Phoenix que se quemó hace varias semanas. El incendio comenzó el 11 de julio en la tienda Safeway en las Avenidas 35 y Northen.

A pesar de las enormes llamas que salieron de la tienda, nadie resultó herido y nadie quedó atrapado. Se han especulado sobre si Safeway reconstruiría la tienda, pero la compañía anunció el viernes que la estructura no se reconstruirá.

La compañía emitió un comunicado el jueves explicando su decisión: “Han pasado tres semanas desde que un incendio destruyó el Safeway ubicado en 35th Ave y Northern en Phoenix. A los pocos días del incendio, los empleados de este lugar fueron reubicados en otras tiendas en Phoenix y sus alrededores y recibieron una compensación continua por su tiempo, los líderes de la compañía comenzaron a reunirse para explorar opciones para esta ubicación de Safeway. Después de varias semanas de discusiones exhaustivas y mucha deliberación, se decidió no reconstruir la tienda.

“Esta decisión fue extremadamente difícil de hacer. En los días posteriores al incendio, nuestro equipo evaluó minuciosamente todos los aspectos relacionados con la reconstrucción, teniendo en cuenta que la tienda había estado allí por más de treinta años “, dijo Lori Raya, presidenta de Southwest Division for Safeway and Albertsons.

“Si bien echaremos de menos esta tienda de Safeway, hay varias otras tiendas en el área que pueden continuar sirviendo a esta comunidad. Además, ofrecemos servicio de entrega de comestibles en toda esta área “, agrega Raya.