Por Hugo Laveen

Buckeye, AZ. El médico forense ha publicado el informe de la autopsia del niño Jesse Wilson, de 10 años, el cual desapareció hace dos años y cuyos huesos recientemente fueron encontrados en una granja de Buckeye.

Pero el informe de autopsia, publicado el miércoles, indica como causa de muerte ‘desconocida’ y forma de muerte ‘indeterminada’, dejando meas dudas que respuestas.

Los informes de toxicología también mostraron que los únicos medicamentos que Jesse tenía en su sistema eran medicamentos comunes contra la alergia.

Una portavoz del Departamento de Policía de Buckeye confirmó que se trata de una investigación de homicidio y dijo que el Departamento había estado en contacto con Crystal Wilson, la madre adoptiva de Jesse, que ahora está fuera del estado. “Desde el comienzo de esta investigación, no hemos descartado a nadie como sospechoso”, dijo Skaggs.

Aunque ahora sabemos con certeza que Jesse está muerto, todavía parece haber más preguntas que respuestas sobre lo que le sucedió. Los investigadores todavía no saben exactamente cómo, cuándo o dónde murió Jesse. Y ahora, con su causa de muerte catalogada como “desconocida”, su muerte se vuelve aún más misteriosa.

Los investigadores siguen pidiendo la ayuda del público. El número de teléfono y la configuración de correo electrónico desde el principio de la investigación aún están activos: 623-349-6411.

Jesse, cuyo cumpleaños número 12 fue el viernes 16 de marzo, desapareció en julio de 2016. Su madre le dijo a la policía que supo que había desaparecido la mañana del 18 de julio, pero que no lo había visto desde la noche anterior.

Según la policía, Wilson llamó a la línea que no era de emergencia del departamento alrededor de la 1 am del lunes 18 de julio. Ella le dijo a la policía que su hijo se había alejado de su hogar como lo había hecho en el pasado.

La familia de Jesse creyó que él salió de la casa por la ventana de su dormitorio esa noche. Dicen que se había escabullido antes, pero que nunca se había alejado por un período prolongado.