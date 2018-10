Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Sandra Day O’Connor, la primera mujer en la Corte Suprema, dice que tiene etapas iniciales de demencia y “probablemente la enfermedad de Alzheimer”.

O’Connor hizo el anuncio en una carta el martes. Ella dijo que su diagnóstico se hizo “hace algún tiempo” y que a medida que su condición ha progresado, “ya no puede participar en la vida pública”.

O’Connor, de 88 años, fue nominada por el presidente Ronald Reagan y tomó asiento en la corte en 1981. Anunció su retiro en 2005.

El anuncio de O’Connor se produjo un día después de la noticia de The Associated Press de que ella se había retirado de la vida pública.

O’Connor escribió una carta pública a los estadounidenses el martes por la mañana, donde mencionó que continuará viviendo en Phoenix con familiares y amigos.

“Mientras que el capítulo final de mi vida con demencia puede estar intentando, nada ha disminuido mi gratitud y mi profundo aprecio por las innumerables bendiciones en mi vida”, escribió O’Connor.

Ella agregó: “Como una joven vaquera del desierto de Arizona, nunca podría haber imaginado que algún día me convertiría en la primera mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos”.