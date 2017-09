Por Hugo Laveen

Helena, Montana. Un oso grizzly atacó a un cazador en Montana y le hizo un corte de 16 pulgadas (41 centímetros) en la cabeza, que requirió 90 puntos de sutura para cerrar.

“El oso apenas nos cobró”, dijo Tom Sommer, que se recuperaba en un hospital de Montana el martes por la tarde. Dijo que cerró la distancia de 30 pies (9 metros) en 3 o 4 segundos.

“Me mordió el muslo, corrió sus garras a través de mi muñeca y procedió a atacar mi cabeza”, dijo Sommer.”Podía oír los huesos crujir, al igual que usted le lee.”

Sommer dijo que él y otro cazador estaban buscando un alce cuyas huellas habían estado siguiendo el lunes por la mañana cuando su compañero descubrió al oso grizzly en el extremo sur de la Cordillera Gravelly, justo al norte de la frontera con Idaho.

Su compañero de caza desencadenó una explosión de spray contra el oso, lo que frenó el ataque de la bestia. Sommer dijo que agarró su bote tan rápidamente que no pudo liberar la seguridad y no podía permitirse mirar hacia abajo mientras el oso se acercaba. Corrió alrededor de un árbol dos veces y dejó caer su spray contra osos en el proceso.

Sommer agarró su pistola y se volvió para enfrentarse al oso. Todavía tenía su pistola en la mano e iba a disparar al oso en el cuello cuando golpeó su brazo hacia abajo, dijo Sommer. “Así que se detuvo, dejó de morderme, se levantó y comenzó a huir”, dijo Sommer, quien divide su tiempo entre Idaho, Missouri y Florida.

Su compañero de caza había sido capaz de desplegar el resto de su spray de oso, poniendo fin al ataque contra Sommer estimando que duró unos 25 segundos. “Podría haber sido mucho peor”, dijo.

Sommer encontró su bote de spray contra osos. Su compañero de caza tenía un poco de polvo de coagulación de la sangre y se hizo un turbante, deteniendo el sangrado después de unos 15 minutos.

Caminaron una milla de vuelta a su campamento y montaron mulas otros 4 millas (6,4 kilómetros) a su campamento base, seguido de un paseo de 2 horas en una camioneta para llegar al hospital en Ennis.

“A pesarde todo estaba consciente, muy nivelado y comprendiendo acerca de lo sucedido”, dijo Sommer. Además de algunas cicatrices, no parece que yo tenga ningún problema.

“He sido un cazador toda mi vida”, dijo Sommer, de 57 años. “No tengo ninguna queja contra el oso, él estaba haciendo lo que hacen los osos, pero yo le habría disparado de la misma manera”.