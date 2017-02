Por Hugo Laveen

Las condiciones húmedas y frescas perduraron en el valle el martes por la mañana cuando una tormenta del Pacífico comenzó a alejarse.

La mayor parte de la lluvia cayó el lunes por la noche, pero las lluvias todavía se pronosticaban el martes antes de terminar la tarde.

Anteriormente, la mayor parte de la acción estaba al norte y al este del Valle, pero el lunes por la noche el Este del Valle recibió algunas lluvias fuertes y había carreteras mojadas.

Estas son algunas cantidades de lluvia seleccionadas en toda la zona a partir de las 6:30 am del martes:

1,46 pulgadas – Carefree

1,34 pulgadas – Wittmann

1.10 pulgadas – Anthem

.71 pulgadas – Pinnacle Peak

.59 pulgadas – Phoenix Sky Harbor

.55 pulgadas – Glendale

.47 pulgadas – Peoria

.35 pulgadas – Glendale, Paradise Valley Mall

.31 pulgadas – Litchfield Park

.28 pulgadas – Goodyear

.16 pulgadas – Aeropuerto Sky Harbor

.12 pulgadas – Scottsdale

El mayor problema es que la gente en el Valle no conduce bien bajo la lluvia. Los estudios muestran que el riesgo de un accidente sube un 70 por ciento cuando llueve.

El lunes, los equipos de emergencia recibieron dos llamados de automóviles “que resvalaron” en la intersección de Mill Avenue y Baseline Road, quizás por transitar en condiciones meteorológicas inclementes.

Le preguntamos a algunas personas si se sentirían más seguras en un automóvil conducido por computadoras o por un ser humano.

“Honestamente, no me siento seguro con ninguno de los dos, pero preferiría un ser humano en comparación con un robot. Así que sí”, dijo Bianca Vargas de Tempe.

Pero los conductores deben ser cautelosos en las carreteras de cualquier manera.