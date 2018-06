Elecciones en México

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de junio de 2018.- Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el triste y grave problema de los desaparecidos, es una demanda pendiente, porque formalmente se reconoce que hay 36 mil desaparecidos, según cifras oficiales, pero los familiares hablan de que son más.

“De todas maneras, aún con la cifra oficial son muchísimos y en todos los estados, hay comités, hay colectivos de familiares, de víctimas que están pidiendo que se les ayude a encontrar a sus seres queridos”, dijo e indicó que trabajará en esa demanda justa y por eso mi llamado a la paz, a que se termine la guerra.

A la pregunta de los reporteros sobre cuál es el compromiso puntual que tendrá con los colectivos, si gana las elecciones, López Obrador subrayó que el compromiso es que habrá justicia ante todo, se pondrá por delante la justicia.

“Esto va a significar que haya voluntad política para hacer justicia y también que haya recursos necesarios y una actitud abierta para que puedan participar organismos de defensa de derechos humanos, que pueda participar la ONU, no estar tapando ningún caso, que todo pueda transparentarse, todo pueda investigarse, que no haya impunidad”, manifestó.

Aseguró tener un plan para atender el problema de los desaparecidos y lo aplicará de inmediato cuando sea Presidente de México y sostuvo que es posible que se haga justicia y que se termine con esas prácticas injustas, terribles de la desaparición.

A la pregunta de los reporteros sobre qué implican los acuerdos de paz a los que hizo mención, López Obrador mencionó que a partir del primero de julio, cuando gane, así como convocará a la consulta para el caso del aeropuerto, se convocará a la consulta para la paz en México.

Detalló que del primero de julio al primero de diciembre, invitará a tratar el tema de la paz a líderes religiosos, defensores de derechos humanos del extranjero e invitará a todas las organizaciones sociales, a especialistas de México para que juntos elaboren el plan de paz para el país.

López Obrador dijo que en el periodo que sea presidente electo se elaborará el plan para conseguir la paz, se llevará a cabo entre todos, se hará una consulta, se firmará y cuando llegue al gobierno se va a aplicar.

Lamentó los asesinatos de los candidatos, pero hay que salir a votar, porque se necesita el cambio. “Todo esto que sucede es por culpa del régimen corrupto del PRIAN, es el saldo de esta política inhumana, corrupta que se ha aplicado, desde los tiempos de Salinas hasta la fecha”.

Comentó que le llama la atención que todavía quienes han impulsado esa política inhumana quieran mantener el régimen más tiempo.

A la pregunta de los reporteros sobre si para el primero de diciembre ya se sabría si se aplica la amnistía o no, el candidato a la Presidencia de México dio a conocer que sí, para el primero de diciembre se tiene todo el programa integral de seguridad, se atendería desde el primer día, porque es un problema muy grave.

Sobre los congresos locales qué tanto limitará el proyecto de nación de Andrés Manuel, López Obrador expresó que no, porque hay instancias bien definidas, “yo voy a ser el titular del Poder Ejecutivo federal”.

A la pregunta de los reporteros sobre que Enrique Peña se adelantó y dijo que Los Pinos será museo, el candidato presidencial comentó que ¡ah! Bueno, pues ya, que bueno y lo celebró, lo vio bien, pero son las 60 hectáreas, todos Los Pinos.

A la pregunta de los reporteros sobre la coordinación con el gobierno de Tamaulipas cómo será en el caso de llegar, López Obrador respondió que buena y le pidió al gobernador de Tamaulipas, pero que no se meta en la elección de candidatos el día primero de julio.

Dio a conocer que tiene informes que el gobierno de Tamaulipas utiliza dinero del presupuesto para favorecer a los candidatos a senadores del PAN.

“Entonces quiero que el gobernador actúe de manera democrática, que no se involucre, que no utilice dinero del presupuesto de Tamaulipas para comprar los votos”, expresó al indicar que se garantizará la paz y tranquilidad en Tamaulipas.

A la pregunta de los reporteros sobre si siguen los bots, López Obrador dijo que sí, pero ya le bajaron de intensidad, ya nada más queda la prensa conservadora, pero pues tienen su derecho los fifís a cuestionar, nada más que no digan mentiras.

Expresó que es importante que haya crítica, oposición, porque es demócrata y tiene que haber pluralidad, crítica, discrepancias, se tienen que garantizar el derecho a disentir, pero que se acerque la prensa, los medios al ideal de la verdad, de decir la verdad.

A la pregunta de los reporteros sobre el tema de la pena de muerte, se tendría modificar el artículo 127 Constitucional, el candidato a la Presidencia de México dijo que pena de muerte no.

En el cierre de campaña en Ciudad Victoria, Tamaulipas, López Obrador sostuvo que entre todos se pacificará al país, porque no solo se conseguirá el bienestar material, también habrá bienestar del alma, se fortalecerán los valores culturales, morales, espirituales, es para que se acabe la guerra.

Comentó que es una lástima, da tristeza, que hoy se diera a conocer un informe en se informa que hay 81homicidios diarios en México, es algo que duele mucho, “tenemos ya que parar la guerra, buscar la paz, la vamos a conseguir y voy a pedir que todos participemos, necesitamos firmar acuerdos de paz para que de esta manera podamos vivir con tranquilidad y con felicidad en nuestro país”.

En otro tema, dijo a autoridades locales, gobernadores y presidentes municipales que estará pendiente de los procesos electorales de diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales, así como en casos para gobernador.

“No es que nos van a reconocer el triunfo de la Presidencia y en todo lo demás se van a imponer mediante el fraude, eso no lo vamos a permitir”, mencionó al decir que tiene información que desde el gobierno de Tamaulipas reparten migajas para comprar los votos.

“Voy a pedir a los dirigentes de los partidos de la coalición que empiecen ya a presentar denuncias en contra de los que resulten responsables, trátense de quien se traten, si es el presidente municipal o el gobernador hay que enjuiciarlos.

Manifestó que en México es una vergüenza que todavía se compren los votos y juró que esta será la última elección que se celebrará bajo la sospecha de fraude, porque se van a acabar los fraudes electorales.

Indicó que el aporte del movimiento será que en el sexenio haya democracia, que no ha habido en el país, eso se logrará, porque el fiscal electoral será de inobjetable honestidad.

Adelantó que enviará una iniciativa del ley al Congreso, para que la compra del voto, el reparto de migajas, todas las trampas electorales, el amenazar a los ciudadanos, así como el uso del dinero del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos sea considerado delito grave y vayan a la cárcel sin derecho a fianza.

Aseguró que se derogará el acuerdo que recientemente se firmó para privatizar el agua, ya no habrá privatizaciones.