Por Hugo Laveen

Las autoridades dicen que un hombre de Pensilvania atropelló a su madre y a otro hombre mientras robaba su auto y luego lo estrelló.

John Spencer se enfrenta a numerosos cargos después de los incidentes de la noche del lunes. No se supo el viernes si ha contratado a un abogado.

Las autoridades dicen que el hombre de Tarento, de 23 años, se fue en auto después de robarlo, estrellándolo en New Kensington. Luego le preguntó a algunos testigos que sabía que lo llevarían a un bar en Upper Burrell, y durante ese viaje, supuestamente les dijo cinco veces: “Creo que maté a mi madre”.

La madre de Spencer estaba siendo tratada en un hospital por lesiones no reveladas. El hombre herido fue tratado y liberado.

Las autoridades finalmente encontraron a Spencer caminando por una carretera en Lower Burrell. El delito de asalto agravado por vehículo es uno de los cargos que enfrenta.