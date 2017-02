Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— Esta semana se cumplen dos años desde que Allison Feldman, residente de Scottsdale, fue asesinada en su propia casa. Hasta el día de hoy, la policía todavía no tiene sospechoso.

El viernes por la noche, los amigos y seres queridos de Feldman se reunieron para una vigilia a la luz de las velas para recordarla.

Feldman, un representante de ventas de equipo médico de 31 años, fue asesinado el 17 de febrero de 2015.

El novio de Feldman encontró su cuerpo dentro de su casa cerca de Granite Reef Road y Monterey Way en el sur de Scottsdale. La familia de Feldman sigue buscando respuestas.

“En realidad, tengo más esperanza, me encuentro con la policía de Scottsdale cada mes y están trabajando duro”, dice su padre Harley Feldman. “Ella era una gran hija y una gran ciudadana del estado e hizo todo lo posible por la gente, así que es muy difícil para nosotros entender por qué sucedió”.

La policía también tiene más preguntas que respuestas en este caso.

“Es frustrante no tener algo, especialmente no tener algunas pruebas y no ser capaces de identificar a un sospechoso”, dice el detective John Heinzelman del Departamento de Policía de Scottsdale.

Los oficiales recolectaron 433 piezas de evidencia de la escena el día en que el cuerpo de Feldman fue encontrado, incluyendo el ADN de su asesino. “Todavía estamos trabajando activamente como si acabara de suceder ayer”, dice Heinzelman.

“Queremos que lo atrapen”, dice el padre de Feldman. “Simplemente no nos gusta el hecho de que esté libre, no nos gusta el hecho de que podría hacer esto a otra persona”.

La policía continúa entrevistando a posibles personas de interés. Hay una recompensa de $ 10,000 si tienes la punta que cruje este caso.

Cualquier información debe reportarse a Testigo Silencioso al 480- TESTIGO; la llamada permanecerá anónima.