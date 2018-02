Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Grandes aumentos están llegando a las facturas de electricidad de APS.

En agosto pasado, APS anunció el incremento de sus tarifas. Ahora, se les pide a los clientes de APS que escojan un nuevo plan de servicio, y hay muchos de ellos.

“Sé que a mi esposa le gusta encender luces en todas las habitaciones, así que estoy apagando todas las luces”, dijo el cliente de APS Bruce Margolis con respecto a su consumo de energía.

Como jubilado, Margolis no sabía qué pensar cuando escuchó que los planes tarifarios de APS cambiarían.

“Estoy pensando: ‘Oh, no, ¿qué está pasando aquí? En el verano podríamos tener un gasto de $300 a $400 por mes'”, dijo Margolis.

Para mayo, APS planea cambiar a más de un millón de sus clientes a sus nuevos calendarios de pago.

Solía haber tres tipos de planes, pero ahora hay seis, y los clientes tienen que decidir cual funciona para ellos.

Algunos son de tarifa plana, otros cobran por tiempo de uso. Y esas horas pico también están cambiando del mediodía actual a las 7 p.m. a las 3 p.m. – 8 p.m.

“Y en realidad solo se está alineando con cómo y cuándo nuestros clientes utilizan la energía para que podamos maximizar la eficiencia en nuestro sistema y entregar el producto más confiable y rentable”, dijo Stacy Dersteine, VP de Servicio al Cliente de APS.

Pero si estás confundido por todo esto, no eres el único. “Los consumidores están realmente confundidos. No parecen entender qué opciones tienen”, dijo Diane Brown, del Grupo de Investigación de Interés Público de Arizona.

Brown dice que su grupo no ha sido partidario de estos cambios desde que fueron propuestos. “Todo el tiempo argumentamos que pensamos que los costos del aumento de la tarifa no estaban justificados”, dijo.

Brown estima que un total de 226,000 clientes de APS experimentarán un aumento del 73 por ciento o más en su cargo mensual de servicio básico obligatorio.

APS comenzó a enviar cartas a los clientes para informarles sobre sus nuevas opciones. “Pueden llamar aquí en nuestro centro de contacto y podemos ayudarlos, o pueden elegir no hacer nada y los moveremos a una tasa que se parece más a la velocidad en la que están hoy”, dijo Dersteine.

Margolis hizo eso. Después de algunas llamadas telefónicas, dice que ahora comprende y está listo para los nuevos cambios.

“Oh, sí, me siento mucho mejor, especialmente si no recibo una factura de $300 a $ 400 por mes, especialmente en el verano cuando usas mucho tu aire acondicionado”, dijo.