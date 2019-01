Las ventas de marihuana medicinal se duplican con mayor rapidez que el número de usuarios autorizados

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- Las ventas y consumo de marihuana medicinal en Arizona, en libras del enervante, aumentó a un ritmo dos veces más rápido que el número de usuarios legalmente autorizados para su uso.

Lo anterior se desprende de las nuevas cifras del Departamento de Servicios de Salud del estado, donde se establece que los usuarios arizonenses consumieron casi 60 toneladas de la droga durante 2018.

Las cifras indican un aumento del 40.7 por ciento de las cifras de ventas de 2017, de acuerdo a los datos reportados por las autoridades de salud en la entidad. Sin embargo, el número de pacientes de marihuana medicinal solo se ha incrementado en 20 por ciento, y en la actualidad el número de usuarios se estima en 186,000.

El departamento de salud no proporcionó cifras sobre cuánto dinero recibieron los dispensarios con licencia estatal, los únicos lugares donde la marihuana se puede vender legalmente, durante el 2018; sin embargo, partiendo de su valor promedio de $200 dólares la onza, en el mercado local se estima que el comercio de la droga reportó a los minoristas alrededor de $400 millones de dólares.

Will Humble, quien fue director estatal de salud cuando los votantes aprobaron la Ley de marihuana medicinal de Arizona en 2010, dijo que la disparidad entre el aumento en las cantidades de la droga que se compra y el número de usuarios no significa necesariamente que el promedio de usuarios de marihuana medicinal este comprando o consumiendo más. “Tienes un subconjunto de pacientes que están comprando mucha marihuana”, dijo.

“Y luego hay pacientes que no están comprando nada”, dijo Humble, al menos no de los dispensarios con licencia estatal. En su lugar, es posible que hayan obtenido su tarjeta emitida por el estado, lo que les permite poder poseer la droga sin temor a ser arrestados y procesados, pero les ha parecido más conveniente simplemente hacer sus compras a vendedores ambulantes.

Eso, dijo Humble, puede estar cambiando a medida que algunos de estos compradores deciden que no solo es más conveniente ir a un dispensario oficial, sino que también pueden obtener una mejor variedad de productos allí, en particular comestibles que van desde gomitas y barras de chocolate hasta varios aceites e infusiones.

Aunque la marihuana entera sigue siendo la forma más requerida por los compradores, el incremento de su venta entre 2017 y 2018 fue de 40 por ciento; mientras que las formas de marihuana comestible aumentaron un 55 por ciento.

La ley estatal que aprobó el electorado en 2010 autorizó obtener hasta dos onzas y media cada dos semanas a pacientes con ciertas afecciones médicas que incluyen cáncer, SIDA, glaucoma y trastorno de estrés postraumático entre otras.