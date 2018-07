Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.¬ Un hombre que se encontró dormido detrás del volante de su auto, que estaba manejando en una luz roja en Mesa, sopló un 0.302 en una prueba preliminar de aliento y tuvo un niño de 1 año en el auto con él, de acuerdo con documentos judiciales.

Daniel Junior Infante, de 24 años, fue arrestado temprano la noche del sábado 14 de julio de 2018, en el área de las calles Higley y McDowell.

“Se descubrió que el acusado sostenía un … Budweiser puede en [su] mano entre sus piernas mientras está en el asiento del conductor”, según la causa probable de declaración de arresto.

Esa lata de cerveza de 24 onzas no fue lo único que el oficial descubrió en el automóvil. “En el asiento trasero del vehículo en el lado del conductor había un niño de un año (sic) durmiendo en un asiento para el automóvil”, dicen los documentos de la corte de Infante.

El diputado dijo que había un paquete de 12 cervezas, aún frías al tacto, en el piso debajo de los pies del niño.

La relación de Infante con el niño no estaba disponible de inmediato.

De acuerdo con el papeleo de la corte, el ayudante administró una prueba de sobriedad de campo, incluida una prueba preliminar de aliento (PBT).

El diputado notó varias “pistas de deterioro” durante las pruebas.

“Cabe señalar que el acusado pidió tomar la prueba [de una sola pierna] por segunda vez en la otra pierna”, dice la causa probable de la declaración de arresto. “Esta prueba fue detenida por cuestiones de seguridad”.

La última línea de la declaración de causa probable es el resultado del PBT de Infante – 0.302, muy por encima de la definición legal de impedido y en el rango de una carga extrema de DUI (ARS 28-1382).

• DUI -> 0.08+

• DUI extremo -> 0.15+

• Super Extreme DUI -> 0.20+

Si bien los PBT a menudo se usan para obtener resultados inmediatos cuando se evalúa un daño potencial, un análisis de sangre es más preciso. Un PBT es una estimación de la concentración de alcohol en sangre o BAC.Los resultados de laboratorio en la sangre de Infante son lo que determinará qué tipo de carga podría enfrentar.

Además, conforme a la ley de Arizona (ARS 28-1383), se puede presentar un cargo por DUI agravado si hay alguien menor de 15 años en el automóvil cuando el conductor es arrestado.

Los documentos judiciales no indican si Infante tiene un historial de DUI.