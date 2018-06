Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un informe semanal emitido el jueves por el US Drought Monitor muestra que Arizona necesita lluvias con prontitud.

Según los datos, el 97 por ciento del estado se clasifica bajo sequía severa o aun peor.

El único golpe de lluvia en el futuro cercano depende de la temporada de monzones, que está a solo una semana de comenzar.

Antes de que la Madre Naturaleza pueda dar el golpe, la Ciudad de Tempe ofrece arena, bolsas y palas disponibles para el público en autoservicio, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Estas herramientas pueden ser de gran ayuda en la protección de hogares en caso de inundaciones monzónicas.

Shaun Affeldt de Home Depot en la I-17 y Thunderbird en el norte de Phoenix mostraron las maneras en que los propietarios pueden proteger sus propiedades antes de que comience la temporada de tormentas de verano.

Puede ser un momento muy intenso para Arizona “, dijo Affeldt.

Primero, guarde los juguetes y los cojines que están al aire libre. No hace falta mucho viento para enviar objetos ligeros por el aire en el patio de tu vecino.

Luego, corte sus árboles y asegure a los más pequeños con estacas. Esto evitará que se vuelquen y dañen su techo, automóvil o patio.

“En cuanto a la preparación de su techo, definitivamente recomendamos que alguien lo revise para asegurarse de que no haya culebrilla (sic) no desgastada, o cualquier tipo de daño que pueda causar una fuga”, dijo Affeldt.

Agregue burletes a las ventanas y puertas para evitar que el polvo, el agua y las criaturas se muevan al interior.

Tenga un par de pedazos de madera contrachapada a mano.

“Definitivamente hay algunas ventas de madera contrachapada cuando algo así como la tormenta de granizo que habíamos explotado. Se rompe las ventanas. Ser capaz de abordar la ventana en lugar de utilizar una lona, es algo en lo que al menos pensaría”, dijo Affeldt.

Conecte sus dispositivos electrónicos a protectores contra sobretensiones para evitar daños durante una tormenta eléctrica.

Despeje cualquier basura, hojas y escombros de las canaletas y lavados para que el agua fluya libremente.

Por último, empacar un kit de emergencia con una linterna, pilas, cargador de teléfono celular, comida, agua, medicamentos y artículos de primeros auxilios.

“Ser capaz de cuidar su hogar durante esa desagradable corriente descendente o una gran tormenta de viento, o un árbol que cae por la ventana, ser capaz de asegurar eso y asegurarse de que su familia está siendo cuidada, esa es la mejor manera de estar “, dijo Affeldt.

Según el Centro de Predicción del Clima, se espera que esta temporada de monzones sea más cálida de lo normal y más húmeda de lo normal.