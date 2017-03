Por Hugo Laveen

Tempe, AZ.— El Departamento de Seguridad Pública está investigando un grave accidente de motocicleta que ocurrió el lunes 27, por la mañana, temprano.

Dos personas estaban en la motocicleta cuando se estrelló.

Un tripulante fue trasladado a un hospital del Valle con lesiones en la cabeza.

El otro tripulante también fue transportado pero estaba alerta y consciente.

No se sabe si las dos víctimas llevaban casco.

La causa del accidente de un solo vehículo no está clara.

Los carriles con dirección oeste de la US 60 y los de dirección oeste de la I-10 fueron cerrados para la investigación pero desde entonces se han vuelto a abrir. Ese cierre generó un importante embotellamiento de tráfico