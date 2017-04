Por Hugo Laveen

Un incendio de maleza que se originó el martes a lo largo de la carretera se ha incrementado entre 30 y 35 acres. Y los funcionarios del bosque dicen ahora que el fuego fue causado por el hombre.

El incendio estalló cerca del post de la milla 23, que está cerca del área del entubado del Río Salado.

El fuego ahora está contenido en un 10 por ciento. Condiciones ventosas y secas no han ayudado a las tripulaciones en su batalla para apagar las llamas.

“Es alarmante”, dijo un ciclista que vive en la zona. “Uno nunca quiere ver un incendio fuera de combate, especialmente cerca de los hogares, cerca de donde la gente va de excursión”.

Unos 70 bomberos y dos equipos de combate contra las llamas están luchando contra el fuego.

“Estamos muy agradecidos por todos los chicos que salen y apoyan a todos los bomberos”, nos dijo el ciclista. “Van a tratar de apagarlo y vamos a confiar en que hacen su trabajo.”

Bush Highway está cerrada entre las calles Power y Usery Park. El camino no se espera que abra hasta por lo menos el jueves.

“Nos quedamos toda la noche para asegurarnos de que no se hizo más grande”, dijo otro residente. “El poder de la naturaleza, es una fuerza, es aterrador”.

Mientras que ninguna estructura es amenazada, la manada de los caballos salvajes que viven en esa área está en riesgo. Los animales instintivamente temen el fuego, y el olor de él está por todas partes ahora.

La mayor preocupación es que un caballo podría lesionarse mientras corre entre el humo y las llamas.

“Los caballos pueden entrar en pánico”, explicó en una nota el Salt River Wild Horse Management Group. “El terreno del río es traicionero y cualquier cosa puede suceder cuando están en pánico, pueden romperse las piernas, se enredan en la esgrima o los bebés pueden posiblemente [perder] sus manadas mientras se están escapando”.