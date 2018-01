Salud

¿Enfermo de influenza? Muchas personas también lo están.

Este padecimiento respiratorio se extendió por todo Estados Unidos por tercera semana consecutiva, salvo en el estado de Hawai.

El gobierno no lleva la cuenta de todos los casos, pero hace cálculos. Una forma de medirlo es por el número de gente que acude al médico.

La semana pasada, una de cada 15 consultas eran por síntomas de influenza, la tasa más alta desde la pandemia de gripe porcina de 2009.

Treinta y nueve estados informaron de alta incidencia la semana pasada, en comparación con 32 la semana anterior.

Una buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron el viernes que las hospitalizaciones y muertes debidas a la influenza no han alcanzado el nivel de otras temporadas recientes.

Sin embargo, las tasas de hospitalización para las personas de entre 50 y 64 años —en su mayoría de la generación de la posguerra— han sido inusualmente elevadas, indicaron funcionarios de los CDC.

Los Centros reportaron lo que se detectó en todo el país en la semana que concluyó el 20 de enero.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa de origen viral. En muchas personas puede generar un padecimiento relativamente moderado, aunque muy molesto, pero en otras puede ser más grave. Los niños pequeños y los ancianos son los que corren más riesgos por este mal y sus complicaciones. En una temporada muy activa puede haber hasta 56.000 fallecimientos relacionados con la influenza.

En Estados Unidos se recomienda aplicar anualmente la vacuna para todo el mundo desde los 6 meses de edad en adelante.

Las autoridades de salud indicaron que este año se pusieron vacunas contra las cepas que están enfermando a los estadounidenses, incluida una que está causando la mayoría de los casos, el virus tipo A H3N2. Pero no será sino hasta el mes próximo cuando se podrá determinar su efectividad.

Ese mismo virus fue el más activo el invierno pasado, en el que la temporada de influenza no fue tan aguda. Se desconoce por qué esta temporada, con el mismo virus predominante, ha sido mucho más fuerte, dijeron algunos expertos.

“Eso es lo sorprendente. En realidad, este virus no se ve tan diferente de lo que vimos el año pasado”, dijo Richard Webby, investigador de la influenza en el Hospital St. Jude de Investigación Infantil en Memphis.

Podría ser que muchas de las personas que se enfermaron este año lograron no infectarse el año pasado. O podría haber cierto grado de mutación en el virus que aún no se ha detectado, dijo el doctor Dan Jernigan, de los CDC, en una conferencia telefónica con los reporteros el viernes.