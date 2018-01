Salud

El año pasado fue atareado y productivo para la investigación y la atención de la diabetes.

“2017 fue un año de progresos en nuestra comprensión de la diabetes y sus complicaciones, las herramientas disponibles para ayudar a las personas a manejar la diabetes, y en la atención a las dificultades económicas y de accesibilidad que afrontan las personas con diabetes”, señaló el Dr. William Cefalu, jefe científico y médico de la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association, ADA).

Se han realizado avances en:

La tecnología del páncreas artificial

Probablemente la mayor y más esperada noticia de 2017 fue el lanzamiento del llamado páncreas artificial. Creado por Medtronic, el dispositivo combina una bomba de insulina, un monitor continuo de la glucosa y un algoritmo de computadora que mide los niveles de azúcar en la sangre y luego administra insulina automáticamente cuando esos niveles aumentan. La administración de la insulina también se suspende de forma temporal si los niveles de azúcar en la sangre bajan demasiado.

El dispositivo no está completamente automatizado todavía. Las personas con diabetes seguirán necesitando contar los carbohidratos de su comida e introducir la información en su bomba de insulina.

Y el dispositivo todavía requiere que las personas con diabetes comprueben su nivel de azúcar en la sangre varias veces al día e introduzcan la información en la máquina, lo que se conoce como “calibración”. La esperanza es que las versiones futuras del dispositivo ya no requieran de estos pasos.

Aaron Kowalski, jefe de misión de la JDRF (que antes se conocía como la Juvenile Diabetes Research Foundation), afirmó que “hemos esperado mucho tiempo a que estos sistemas llegaran al mercado, y aunque todavía no es perfecto, ha abierto la puerta y sin duda es algo beneficioso”.

Añadió que hay otros fabricantes de bombas de insulina y compañías independientes trabajando en sus propios sistemas de páncreas artificiales. “La competencia es muy importante y ayuda a que se innove. Los próximos años son promisorios”, añadió Kowalski.

Mejora en la salud cardiaca

La enfermedad cardiaca es una preocupación significativa para las personas con diabetes. Una nueva investigación sugirió que el uso a largo plazo de la metformina podría reducir el riesgo de enfermedad cardiaca en las personas con diabetes tipo 1. Otros medicamentos se han asociado con un riesgo más bajo de enfermedad cardiaca en las personas con diabetes tipo 2. Entre éstos están Jardiance, Invokana y Victoza.

“La enfermedad cardiovascular es la complicación de la diabetes más letal y cara, y una serie de estudios recientes han mostrado que ciertos medicamentos también tienen un efecto protector potente contra la enfermedad cardiovascular en las personas con un riesgo alto”, dijo Cefalu.

La competencia en el mercado de monitores continuos de glucosa (MCG)

El páncreas artificial no fue la única innovación en la tecnología de la diabetes en 2017. Otro dispositivo de monitorización continua de glucosa (MCG) fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. Fabricado por Abbott y con el nombre de Libre, este dispositivo se ha usado en Europa durante varios años.

La mayor diferencia en el Libre es que se debe solicitar la información del azúcar en la sangre. Otros dispositivos del mercado (de Dexcom y Medtronic) envían información del azúcar en la sangre recopilada por un sensor minúsculo insertado en la piel a un receptor cada 5 minutos aproximadamente.

El Libre también usa un sensor muy pequeño insertado debajo de la piel, pero la persona con diabetes tiene que solicitar que se envíe la información al receptor. Además, el Libre tampoco requiere de ninguna calibración con punción digital, como requieren otros dispositivos del mercado.

“A algunas personas les parece estresante la información constante que proporcionan los monitores continuos de glucosa. Con el Libre, cuando usted quiere la información, la pide. También es un poco más plano que otros MCG, y tiene un precio mucho más bajo”, explicó Kowalski.

Mejora de los niveles de azúcar en la sangre de las mujeres embarazadas con diabetes tipo 2

Uno de los usos más prometedores de la tecnología de MCG se hizo evidente con la publicación de los resultados de un estudio internacional de mujeres con diabetes tipo 1 que llevaron dispositivos durante el embarazo. Las mujeres con diabetes tipo 1 tienen que manejar sus niveles de azúcar en la sangre de forma muy estricta durante el embarazo, porque los niveles altos de azúcar en la sangre se asocian con defectos congénitos y otras complicaciones del embarazo. Pero esto también las pone en riesgo de desarrollar unos niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre.

Las mujeres que usaron la MCG pasaron más tiempo en el rango “objetivo” que las mujeres que no la usaron. Eso significa que su nivel de azúcar en la sangre no era ni demasiado alto ni demasiado bajo durante periodos más largos de tiempo.

“Este estudio ayudó a mostrar que a las madres y a los bebés les va mejor cuando la madre [con diabetes tipo 1] realiza una MCG”, dijo Kowalski. El estudio fue publicado en la revista médica The Lancet.

La insulina de acción rápida

Novo Nordisk recibió la aprobación de la FDA para una nueva insulina llama Fiasp. Esta insulina empieza a surtir efecto en unos 2.5 minutos. En la actualidad, Novolog, otro producto de Novo Nordisk, requiere de aproximadamente entre 5 y 10 minutos para empezar a funcionar.

Esa diferencia quizá no parezca mucho, pero a menos que las personas con diabetes que sean dependientes de insulina se la inyecten al menos entre 5 y 10 minutos antes de comer, sus niveles de azúcar en la sangre podrían aumentar demasiado después de comer.

No siempre es posible o incluso seguro inyectar antes la insulina. Por ejemplo, en un restaurante, no hay modo de saber cuándo va a llegar su comida, y si usted se inyecta antes y su comida llega tarde, el nivel de azúcar en la sangre puede ser peligrosamente bajo. El menor tiempo que necesita Fiasp para funcionar podría ayudar a prevenir los grandes aumentos de azúcar en la sangre después de comer, lo que en última instancia lleva a un mejor control de la diabetes.

Concienciación de los costos y del aumento de la cobertura

El precio de la insulina se ha sometido a un escrutinio escrupuloso recientemente debido a que el precio de algunas insulinas se haya triplicado en aproximadamente una década. Fue el Senador Bernie Sanders (I-Vt.) el que habló sobre este problema durante la campaña presidencial de 2016. La ADA empezó una campaña llamada “Make Insulin Affordable” (“Hagan que la insulina sea asequible”) y está trabajando con los miembros del Congreso para conseguir una mayor atención sobre esta cuestión.

Este también fue el primer año que las personas en Medicare con diabetes pudieron tener cobertura para los MCG. Inicialmente, Medicare solo ofrecía cobertura para el MCG Dexcom, pero el 4 de enero la agencia anunció que también cubriría el MCG Libre.

FUENTES: Aaron Kowalski, Ph.D., chief mission officer, JDRF; William Cefalu, M.D., chief scientific and medical officer, American Diabetes Association.