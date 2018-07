Por Hugo Laveen

Salem, IN. La policía estatal dice que un hombre del sur de Indiana accidentalmente disparó y mató a su hija de 6 años mientras limpiaba una pistola.

Dicen que Makayla S. Bowling del área rural de Salem fue declarada muerta en un hospital.

La policía dice que su padre estaba limpiando la pistola dentro de una casa la noche del viernes y pensó que el arma estaba descargada, pero se disparó, impactando a la niña en la cabeza. El nombre del padre no ha sido revelado.

La policía dice que los detectives no creen que hubo juego sucio. El tiroteo sigue bajo investigación.

Salem está a aproximadamente 80 millas al sur de Indianápolis.