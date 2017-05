Preparan movilizaciones nacionales contra política antiinmigrantes de la Casa Blanca

Nacional

Varios cientos de maestros se manifestaron fuera de las escuelas de Filadelfia el lunes, mientras miles de inmigrantes y sindicalistas de Estados Unidos preparaban una serie de huelgas, boicots y marchas para protestar contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones del día de mayo, celebradas como el Día Internacional de los Trabajadores, siguen acciones similares en todo el mundo en las que manifestantes de Filipinas a París exigieron mejores condiciones de trabajo. Hubo enfrentamientos violentos y arrestos masivos en algunos casos.

En los Estados Unidos, no hubo informes de violencia, pero los manifestantes prometieron participar en disturbios civiles durante todo el día para llamar la atención sobre la importancia de los inmigrantes en las comunidades estadounidenses.

“En este día no vamos a trabajar, no vamos a la escuela, no vamos a comprar nada”, dijo Francisca Santiago, una campesina de Homestead, Florida.

En Filadelfia, alrededor de 1.000 maestros de escuela, que han estado trabajando sin contrato por años, protestaron fuera de las escuelas alrededor de la ciudad. Los padres de familia, en apoyo se unieron a los maestros, muchos de los cuales tomaron días de enfermedad para protestar. Las escuelas estaban abiertas y el distrito dijo que estaba trabajando con directores y maestros sustitutos para asegurarse de que las clases no serían interrumpidas.

En Washington, DC, el propietario de la empresa de construcción comercial Salvador Zelaya pagó a sus empleados para tomar el día libre para asistir a una marcha. El dirigente empresarial salvadoreño dijo que sus 18 trabajadores pasaban la mañana haciendo pancartas para llevar a una manifestación que terminará frente a la Casa Blanca.

Zalaya ofreció un mensaje simple para el presidente: “Todos nosotros, somos inmigrantes, venimos a este país, trabajamos duro, construimos nuestro propio negocio, empleamos a gente, pagamos impuestos y hacemos a América grande”.

La Casa Blanca no tuvo respuesta inmediata a las manifestaciones del Primero de Mayo.

Gran parte de la acción se esperaba el lunes por la tarde y por la noche. Decenas de miles de inmigrantes y sus aliados planeaban reunirse en las principales ciudades, incluyendo Nueva York, Chicago, Seattle y Los Ángeles. Demostraciones también se esperaban en decenas de ciudades más pequeñas de Ft. Lauderdale, Florida, a Portland, Oregon.

Mientras que los sindicalistas tradicionalmente marchan el 1 de mayo por los derechos de los trabajadores en países de todo el mundo, el día se ha convertido en un punto de encuentro de los inmigrantes en los EE.UU. desde las manifestaciones masivas se celebraron en la fecha en 2006 contra un proyecto de ley de inmigración.

En los últimos años, las protestas por los derechos de los inmigrantes se redujeron a medida que los grupos divergieron y cambiaron su enfoque en el registro de votantes y el cabildeo. Se esperaba que las multitudes más grandes regresaran este año cuando grupos de inmigrantes se unieron a organizaciones musulmanas, defensores de las mujeres y otros en su oposición unida a las políticas de administración de Trump.

“Nunca hemos visto una cantidad tan grande de apoyo desde que se celebró la elección de Donald Trump”, dijo Kica Matos, portavoz del Movimiento de Reforma de la Inmigración Justa.

En sus primeros 100 días, Trump ha perseguido agresivamente la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo órdenes ejecutivas para un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y una prohibición a los viajeros de seis países predominantemente musulmanes. El gobierno arrestó ilegalmente a miles de inmigrantes en el país y amenazó con retener fondos de jurisdicciones que limitan la cooperación entre autoridades de inmigración locales y federales.

En respuesta, los líderes locales han prometido luchar y la participación cívica ha experimentado un impulso, incluido el “Día sin inmigrantes” de febrero. La prohibición de viajar y la orden del santuario fueron detenidas temporalmente por desafíos legales.

Además de las manifestaciones, los activistas por los derechos de los inmigrantes en comunidades de Indiana, Massachusetts, Texas y otros lugares están pidiendo huelgas para mostrar a los estadounidenses la demanda de mano de obra inmigrante y el poder adquisitivo de los inmigrantes.

Los defensores de los inmigrantes dijeron que esperan que su mensaje llegue a Trump, legisladores del Congreso y el público, así como proporcionar un sentido de unidad y fuerza a quienes se oponen a las políticas de la administración. A pesar de la represión declarada de Trump sobre la inmigración ilegal, muchos dijeron que esperaban que una muestra de fortaleza ayudara a persuadir a los políticos a replantearse sus planes.

Tom K. Wong, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en San Diego, dijo que el enfoque de la administración Trump en la inmigración está generando más apoyo para los defensores de los derechos de los inmigrantes.

“Cada pivote de vuelta a la cuestión de la inmigración da al movimiento de los derechos de los inmigrantes otra oportunidad de hacer su mejor lanzamiento al público”, dijo.