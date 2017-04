Se pone de moda el robo de tapas de caja de camioneta en Phoenix

Por Hugo Laveen

Los ladrones están empezando a operar de manera más descarada, cometiendo sus crímenes en plena luz del día.

¿Y la última tendencia en el robo? Los ladrones están robando puertas de las cajas de las camionetas.

El robo de vehículos es un gran problema en Arizona. Sin embargo, un montón de ladrones ahora sólo apuntan a las partes, como tailgates (puerta de la caja), que pueden vender rápidamente.

Los crímenes están ocurriendo no sólo por la noche, sino a plena luz del día.

Los ladrones se aproximan a la camioneta de alguien, y luego huyen con su puerta trasera.

Daniel Frakes mostró cómo alguien robó la puerta trasera de uno de los camiones de trabajo de su empresa hace unas semanas.

El crimen y el ladrón fueron capturados en video de vigilancia. Pero el ladrón tardó un minuto o dos y se fue.

“Parece que han estado apuntando a mucho más vehículos comerciales que vehículos personales porque los vehículos comerciales tienen muchas características de seguridad con cámaras de seguridad y cosas así”, dijo Daniel Frakes, víctima del robo de la puerta trasera.

Las últimas estadísticas de delitos muestran que los robos de la puerta trasera en el área de Phoenix han aumentado un 15 por ciento en el último año. Arizona ocupa el puesto 4 en todo el país.

“Simplemente sucede lo que es más feacil”, dijo Fred Zumbo, quien dirige la Autoridad de Robo de Automóviles de Arizona.

Él dice que hay una serie de razones por las que el robo de la puerta trasera es un gran problema aquí.

“Tenemos un montón de camionetas en Arizona, y estos camiones son tan grandes que no encajan en los garajes de nuevas casas, por lo que la gente tiene que dejar camiones en las calzadas, lo que expone los tailgates al robo”, dijo Zumbo.

Los tailgates a menudo se vuelven a vender a través de Internet por un par de cientos de dólares, a pesar de que puede costar a los propietarios de camiones de dos a tres mil dólares para reemplazar.

Pero hay algunas cosas simples que los consumidores pueden hacer para proteger sus tailgates.

Si hay un bloqueo, asegúrese de que está bloqueado.

Vuelva a colocar el vehículo cuando parquee.

Y mantener el vehículo en un garaje siempre que sea posible.

Otra cosa que usted puede hacer es comprar una abrazadera de manguera, que sólo cuesta unos cuantos dólares en cualquier tienda de partes de automóviles. Usted puede utilizarla como una corbata y atarla a la bisagra de su portón trasero, así que un ladrón no puede apenas caminar lejos con la parte posterior de su carro.