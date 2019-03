El CEO de la AZHCC dejará su puesto a mediados de año

Gabriel Limón

La Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC, por sus siglas en inglés) anunció que el Presidente y CEO Gonzalo A. De La Melena Jr. planea retirarse de la organización en el verano de 2019, después de casi 10 años al frente.

De La Melena planea regresar al sector privado y pasar más tiempo con su creciente familia, pero su permanencia en la organización marca una de las historias de crecimiento más impresionantes en la historia de las organizaciones sin fines de lucro.

La AZHCC realizará una búsqueda en los próximos meses para elegir a su sucesor.

“En nombre de la Junta Directiva, felicitamos a Gonzalo por su próxima transición al sector privado, así como por sus logros durante su carrera en AZHCC”, dijo Miguel Bravo, Presidente de la Junta Directiva de la de AZHCC y Gerente de Asociaciones Estratégicas para Servicios Públicos de Arizona (APS).

“Bajo el liderazgo de Gonzalo, AZHCC se convirtió en la organización preeminente en liderar el camino hacia la diversidad e inclusión de Mujeres y Empresas de Empresas Minoritarias en Arizona”.

De La Melena continuará supervisando las operaciones de la organización hasta su partida este verano y tiene la intención de ayudar con la transición en el liderazgo.

La AZHCC es una de las cámaras hispanas más grandes del país, y una de las voces líderes en diversidad y negocios en el estado.

Durante el mandato del Sr. De La Melena como director ejecutivo, encabezó la transformación de AZHCC, incluidos nueve años consecutivos de crecimiento positivo, al tiempo que aumentó significativamente el fondo para días de lluvia.

“Uno de los grandes honores y oportunidades de mi vida profesional fue ser nombrado CEO de esta increíble organización. Gracias a nuestro dedicado personal, junta directiva e inversionistas, hemos logrado avances increíbles para ayudar a diversas empresas a hacer crecer sus negocios en Arizona y más allá”, dijo De La Melena. “”.

Un subcomité de la junta de siete miembros, dirigido por el miembro del comité ejecutivo Leonardo Loo, Socio Gerente de Phoenix de Quarles & Brady, LLP, guiará la búsqueda del sucesor.

De La Melena fue nombrado CEO de AZHCC en 2010. Antes de eso, pasó más de una década como ejecutivo global en The Dial Corp. Henkel, realizando negocios en más de 30 países y también es un empresario activo y propietario operador en el negocio de concesiones de alimentos, bebidas y venta minorista en el aeropuerto.

De La Melena también se desempeña como líder en varias organizaciones comunitarias, como College Success Arizona, la Junta Asesora Corporativa – JPMorgan Chase Bank of Arizona, Junta Directiva – Fiesta Bowl, El Consejo Global – Thunderbird – La Escuela de Administración Global, Valley del Sun United Way, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y Valley Leadership.

PIE DE FOTO:

La Cámara de Comercio Hispana de Arizona, ya se encuentra a la búsqueda del sucesor de Gonzalo De La Melena Jr. que deja su puesto como CEO a mediados de año.