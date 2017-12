Salud

La depresión de la época de fiestas quizá sea un fenómeno común, pero usted puede hacer mucho para proteger su salud mental en este periodo del año.

Incluso en un año tumultuoso como 2017.

“Con su combinación de desastres naturales y humanos, este año fue particularmente traumático para muchas personas”, aseguró el Dr. Richard Catanzaro, jefe de psiquiatría en el Hospital de Northern Westchester en Mount Kisco, Nueva York.

Además, “los medios sociales pueden hacer que parezca que todas las personas que usted conoce están pasando el mejor momento de sus vidas, pero lo que usted ve en realidad son los ‘grandes éxitos’ de la gente”, comentó en un comunicado de prensa del hospital.

“Esto se suma a la presión que muchas personas sienten de pasarla bien durante las fiestas. Si no están disfrutando, se sienten desconectados de todos los demás”, señaló Catanzaro.

Además de provocar e intensificar depresión y ansiedad, la época de fiestas puede provocar tristeza sobre los parientes y amigos que ya no están vivos, sensación de agotamiento y estrés por el dinero, anotó.

¿Qué se puede hacer? Catanzaro sugirió tomar medidas preventivas.

• “Sea consciente de cómo se siente”, aconsejó Catanzaro. “La época de fiestas puede desencadenar recuerdos tristes, y siempre podría estar imbuida por la tristeza si usted ha perdido a un ser querido. Aunque no esté en un humor festivo, intente participar en otras actividades, y pase tiempo con los amigos”.

• En las reuniones familiares, evite la política y otros temas controversiales que podrían provocar sentimientos negativos.

• Intente ver a la gente en persona o hablar por teléfono, en lugar de usar los medios sociales.

• Duerma lo suficiente y coma y beba con moderación.

• “Piense en hacer un voluntariado”, planteó Catanzaro. “Hacer algo por los demás que son menos afortunados mantendrá las cosas en perspectiva y le dará un sentido de propósito”.

Si se siente deprimido, no se aísle, dijo Catanzaro. Si ya ve a un terapeuta, asegúrese de continuar en la época de fiestas, y si no va al terapeuta, piense en buscar ayuda.

Además, si usted sabe o sospecha que tiene una afección llamada trastorno afectivo estacional (TAE), una forma de depresión que ocurre en los meses de inviernos debido a que hay menos luz diurna, hay tratamientos efectivos como la terapia de luz, la psicoterapia y fármacos.

FUENTE: Northern Westchester Hospital