Por Hugo Laveen

Sierra Vista, AZ. La Escuela Primaria Coronado en Sierra Vista fue puesta bajo custodia el martes debido a un tiroteo mortal.

El Distrito Escolar Unificado de Sierra Vista, que está ayudando al Distrito Palominas durante el incidente, emitió un comunicado diciendo que fue un suicidio de estudiantes.

La Oficina del Alguacil del Condado de Cochise recibió un llamado de tirador activo a las 9:22 a.m. y la escuela entró en confinamiento.

Después de encontrar a la víctima, los investigadores determinaron que no había otras amenazas. Los estudiantes fueron enviados a Sierra Springs Church para esperar a sus padres.

El distrito lanzó la siguiente declaración:

A las 9:22 a.m. del martes 9 de enero de 2018, la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise recibió una llamada de un tirador activo en la Escuela Primaria Coronado. La escuela entró en lockdown. Los diputados respondieron, ingresaron y encontraron a un estudiante en el baño. Después de eliminar a la escuela de cualquier otra amenaza posible (no se encontró), la escuela se encuentra en un proceso de reunificación en Sierra Springs Church, 3574 Paseo Santa Clara, en Sierra Vista.

El estudiante se suicidó. La identidad del estudiante está siendo retenida hasta que se notifique a los miembros de la familia. El estudiante no tiene hermanos en nuestro distrito escolar.

Estamos ofreciendo asesoramiento y apoyo de PIO al distrito de Palominas. Por favor mantenga a los estudiantes y al personal del Distrito Escolar Primario Palominas en sus pensamientos y oraciones.