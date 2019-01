Por Leonardo Reichel

Phoenix,AZ.- El Procurador General Mark Brnovich anunció esta semana que Arizona es parte de una coalición bipartidista de 19 estados que presentó un amicus en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para defender la Ley de Bienestar para Niños Indios (ICWA) en el caso ‘Brakeen v. ICWA’. Se trata de una ley federal de 40 años, que promueve los mejores intereses de los niños nativos americanos y protege la soberanía de las tribus indias al preservar las conexiones de los niños con su herencia tribal.

“Es importante que siempre reconozcamos que las naciones tribales tienen el derecho de continuar su estilo de vida y no hay un activo más valioso para ellos que sus hijos”, dijo el Fiscal General Mark Brnovich. “La Ley de Bienestar de los Niños Indios fue creada teniendo esto en cuenta y mi oficina seguirá defendiéndola”.

La ICWA, promulgada por primera vez en 1978, fue una respuesta a la historia de la eliminación y separación culturalmente insensibles de los niños indios no solo de sus familias biológicas, sino también de sus tribus y su patrimonio. El propósito de ICWA es “proteger los mejores intereses de los niños indígenas y promover la estabilidad y la seguridad de las tribus y sus familias mediante el establecimiento de estándares federales mínimos” para ser utilizados en los procedimientos de bienestar infantil que involucran a los niños nativos americanos.

En este caso, los demandantes individuales, junto con los estados de Texas, Louisiana e Indiana, demandaron al Departamento del Interior de los Estados Unidos y a su ahora ex Secretario Ryan Zinke para desafiar la ley. En octubre de 2018, el tribunal de distrito para el Distrito Norte de Texas derribó gran parte del ICWA por motivos constitucionales. El año pasado, el fiscal general Brnovich prevaleció en la defensa de ICWA en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en otro caso después de que el tribunal dictaminó que la impugnación legal a la ley presentada por el Instituto Goldwater era discutible.

En el documento presentado el lunes, los procuradores generales argumentan que el ICWA es un ejercicio apropiado de la amplia autoridad del Congreso para legislar en el campo de los asuntos indios y no viola los principios de protección igualitaria. El informe también destaca el importante papel de ICWA en la reducción de las disparidades en las tasas de expulsión de niños y en la mejora de la colaboración entre los estados y las tribus en relación con su interés compartido en mejorar la salud y el bienestar de los niños nativos americanos.

Junto al Procurador Brnovich están apoyando a esta ley los Fiscales Generales de California, Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Utah, Virginia y Washington.

Para leer una nota del documento completo pulse: https://bit.ly/2AOxPgE