Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. La policía dice que arrestó a un hombre que secuestró a un niño de su niñera después de irrumpir en su casa y agredirla, todo mientras su hermana se escondía bajo una manta y observaba.

La portavoz del Departamento de Policía de Glendale, Tiffany Smith, dijo que el pasado domingo 13 de mayo, Immanuel Williams se presentó en una casa ubicada cerca de la 63 Avenida y Maryland Ave. alrededor de las 2:00 de la madrugada, golpeando la puerta y exigiendo que lo dejaran entrar. Documentos judiciales dicen que Amberley Amerine, la madre del niño secuestrado, había dejado que Williams viviera allí recientemente, pero que ella lo había expulsado tres días antes debido a su “explosivo” comportamiento.

“La agresión, es lo último que esperaba “, dijo.

Smith dice que el llamado de Williams fue respondido por una mujer que cuida a dos niños en la casa. Le habló a Williams desde detrás de una puerta de seguridad cerrada con llave y la puerta de entrada se abrió un poco. “La niñera debe haberse sentido a salvo detrás de la puerta de seguridad”, dijo Smith. Cuando ella no dejó entrar a Williams, el papeleo de la corte dice que pateó la puerta de seguridad y agarró a la niñera por el cuello, asfixiándola.

Según los documentos judiciales, Williams la levantó de su cuello hasta que casi se desmayó. La mujer pudo liberarse de Williams y correr a una tienda cercana para pedir ayuda. Mientras corría, miró hacia atrás para ver a Williams salir corriendo de la casa con el niño de dos años bajo el brazo “como un balón de fútbol”. Después de una búsqueda de seis horas en el vecindario, encontraron al niño a salvo en un cobertizo abandonado.

“Ni siquiera puedes pensar correctamente y estás en modo de pánico y no sabes por dónde empezar”, dijo Amerine sobre las horas que su hijo había desaparecido. “Ya sabes, todas estas cosas y emociones y miedo – el el tiempo más terrible que he tenido y realmente no podía procesar el por qué”.

Los investigadores encontraron a una niña de 7 años que vio el episodio violento desplegarse desde su escondite debajo de una manta al lado de donde arrebataron a su hermano.

La niña le dijo a la policía que Williams gritó que iba a “matar a todos”, cuando irrumpió en la casa y ahogaba a su niñera, según documentos judiciales.

Dos días después, el martes, los investigadores encontraron a Williams y lo arrestaron por múltiples cargos, incluidos secuestros, agresiones, abuso infantil, amenazas e intimidación, interferencia de custodia y robo. Amerine le dice a la familia de Arizona que cree que Williams puede haber estado muy drogado durante la violencia.

Amerine dice que sus hijos y la niñera están bien. “Lo está haciendo muy bien. Todavía tiene pesadillas, pero está jugando y es alegre y no se ha saltado el ritmo “, dijo.