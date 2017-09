Por Hugo Laveen

Una mujer de California fue secuestrada y el sospechoso fue visto en el oeste del valle, el domingo por la mañana, dijeron las autoridades.

Virginia Paris, de 55 años, y el sospechoso de secuestro, Joseph Hetzel, de 52 años, fueron vistos en en el Starbucks Café de McDowell y Litchfield Park Road en Goodyear alrededor de las 7:15 am, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

París pidió una bebida de café y dio el nombre de Virginia. Luego fue al baño y cuando salió, le dijo a un cliente que necesitaba ayuda, dijo SBCSO.

Aparentemente Hetzel la vio así que la agarró y la arrastró fuera de la tienda, dijeron los investigadores. Luego, supuestamente, la dio una patada en el auto y aceleró.

Los diputados dijeron que ella entonces lanzó el registro del coche hacia fuera de la puerta y los oficiales de policía de Goodyear lo recuperaron.

Hetzel conducía un vehículo 2015 Chrysler 200 negro con una matrícula de California número 7NGE514. Fue visto por última vez en la interestatal 10 autopista hacia el este hacia Phoenix.

SBCSO dijo que está trabajando con la policía de Goodyear y otras agencias de la ley de Arizona para encontrar a las dos personas. El FBI también está involucrado.

Cualquier persona con información debe llamar al 911. Para aquellos que quieren dejar un consejo anónimo, llame a la línea de consejos de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara al (805) 658-4171.

Si alguien ve a Hetzel, no se acerque a él, pero llame al 911, dijo SBCSO. Debe ser considerado armado y peligroso, dijeron los diputados.

SBCSO dijo que todo comenzó cuando los diputados recibieron información de que Hetzel secuestró a su ex novia París en la ciudad de Solvan el viernes. La ciudad está a unos 35 kilómetros al noroeste de Santa Bárbara.

París y Hetzel luego se dirigieron hacia el sur por la autopista 101 hacia el condado de Ventura. Entonces fueron vistos en Arizona el domingo por la mañana.

París es descrita como una mujer blanca, 5’6 “, 150 libras con el pelo castaño y los ojos marrones. La última vez que vio llevaba una camisa de color claro. Hetzel se describe como un hombre blanco, 6’2 “, 195 libras con el pelo castaño y los ojos de color avellana. Fue visto por última vez con una camisa de color azul claro.

SBCSO dijo que París solicitó una orden de restricción que se concedió pero que aún no se había cumplido.

Los diputados también dijeron que Hetzel ha cumplido tiempo en prisión por posesión de artículos usados para fabricar artefactos explosivos, utilizando artefactos explosivos con la intención de aterrorizar, delincuencia criminal y amenazas criminales.