Veracruz encabeza la lista de estos delitos, destaca Isabel Miranda de Wallace

Internacional

México.¬ – Alto al Secuestro reportó un aumento de 12 por ciento en el número de secuestros registrados en mayo en comparación con abril.

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, indicó que mientras en abril hubo 113 casos, en mayo sumaron 127.

“Esto lógicamente tiene que ver con la violencia que se ha incrementado en todo el País y el tema de delito de secuestro no ha sido la excepción”, manifestó la activista.

De acuerdo con la organización, las entidades con mayor número de casos durante mayo fueron Veracruz, con 24; Estado de México, con 20; Tamaulipas, con 9, y Puebla con 8 plagios.

También hubo un incremento de 18 por ciento en el número de víctimas de secuestro, al pasar de 133 a 157 de un mes a otro.

En contraste, el número de detenidos por ese delito registrados por la organización pasó de 140 en abril, a 133 el mes pasado.

“Me parece que hemos perdido la brújula como País desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos peor, ahora estamos empoderando a los delincuentes”, consideró Wallace.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, suman 11 mil 138 secuestros; es decir, un promedio de seis diarios, abundó Miranda de Wallace.

Los estados con mayor incidencia desde diciembre de 2012 son Estado de México, con 2 mil 512; Tamaulipas, con mil 255; Veracruz, con mil 193; Guerrero, con 941, y CDMX, con 816.

Convocan a candidatos a foro

Miranda de Wallace convocó a los candidatos presidenciales a participar en un foro sobre seguridad que organiza Alto al Secuestro, y se realizará el próximo lunes 18 de junio.

La activista explicó que el objetivo es conocer sus estrategias en materia de seguridad y, en específico, las acciones que emprenderían en contra del secuestro.

“Estando a unas semanas de las elecciones 2018 y seguimos exigiendo el compromiso de los cuatro candidatos presidenciales para erradicar este terrible delito, ya que hasta el día de hoy ninguno ha presentado una estrategia integral para que los mexicanos dejemos de sufrir prácticamente seis secuestros al día y que gran número de ellos quede impune.

“Estaremos abordando con ellos qué estrategias nuevas tendríamos que (aplicar) para acabar con la violencia, qué reformas se tienen que hacer que están pendientes”, explicó.

La activista abundó que durante el foro también se discutirá qué tanto ha funcionado el sistema penal acusatorio y cuáles son las fallas de ese modelo implementado hace dos años.

“(Para saber) qué tanto de verdad la reforma sí está funcionando, realmente cuál es el propósito, buscar la verdad y hacer justicia, o buscar que a los delincuentes o a los imputados o a los homicidas, o a los secuestradores no les violen sus derechos.

“Hemos invitado a los cuatro candidatos, no sabemos quién llegue (…) ya las agendas de los candidatos están saturadas tratando de aprovechar los últimos días”, aclaró.