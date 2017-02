Por Hugo Laveen

La orden ejecutiva firmada por el gobierno estadounidense, que veta el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de siete países con mayoría musulmana sufrió su segundo revés, cuando el pasado domingo, cuando el juez federal James Robart decidió mantener la suspensión aplicada a la medida por un jueves, el fin de semana, de manera temporal, en respuesta a una demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota.

La medida de la Casa Blanca vista por muchos como ‘antiinmigrante”, suspendía por 90 días el ingreso al país de ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Sudán, Somalia y Yemen, argumentando que en ellos existe una amenaza terrorista que podría repercutir una tragedia en suelo estadounidense.

La orden ejecutivas también detenía por cuatro meses el programa de refugiados que permitía la llegada de ciudadanos de esos países que son perseguidos y están en peligro de muerte.

El Departamento de Justicia de la nación había pedido a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, anular de inmediato la decisión del Juez Rubart, a quien acusaron de haberse excedido en su mandato, causando daño al público y a la seguridad nacional.

“Las cortes no tienen capacidad para poner en duda la decisión de un presidente sobre riesgos futuros. No tiene acceso a información clasificada sobre las amenazas que plantean organizaciones terroristas en otros países, sus esfuerzos para infiltrarse y los vacíos en los procedimientos para impedir su ingreso”, argumentó la Administración en el documento que presentó a la Corte.

Pero la Corte de Apelaciones consideró sin validez el argumento y dejaron en vigor la decisión del Juez Rubart temporalmente, no obstante que el jefe de Estado llamó al magistrado “supuesto juez” y catalogó a su decisión como “ridícula”.

Sin embargo, todavía falta saber que posición toma la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá la última palabra.

El tribunal Supremo en estos momentos está dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y cuatro progresistas, a la espera de que el senado confirme a un noveno juez nominado por la actual administración: Neil Gorsuch.