Un estudio encontró un vínculo entre la luz ambiental y unas mayores probabilidades en las mujeres jóvenes que fuman, pero se necesita más investigación.

Una nueva investigación revela un factor de riesgo potencial inesperado del cáncer de mama: las luces de la ciudad.

El estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard encontró una asociación entre vivir en áreas con unos niveles altos de luz ambiental nocturna y un ligero aumento en las probabilidades de cáncer de mama en las mujeres jóvenes que fuman.

“En nuestra sociedad moderna industrializada, la luz artificial es casi ubicua. Nuestros resultados sugieren que esa exposición generalizada a las luces exteriores durante la noche podría representar un factor de riesgo novedoso del cáncer de mama”, comentó en un comunicado de prensa de la Universidad de Harvard el autor del estudio, Peter James, profesor asistente de medicina de la población en el Instituto de Atención de la Salud Pilgrim de la Harvard.

Como explicaron los investigadores, investigaciones anteriores habían sugerido que unos niveles altos de exposición a la luz de noche afecta al reloj interno del cuerpo. A su vez, eso podría reducir los niveles de una hormona llamada melanina, lo que entonces podría aumentar el riesgo de cáncer de mama.

Para evaluar más la teoría, el grupo de James siguió a casi 110,000 mujeres de EE. UU., a quienes se dio un seguimiento como parte de un estudio a largo plazo de enfermeras de 1989 a 2013.

Los investigadores utilizaron imágenes de satélite nocturnas y registros del trabajo en turno para ayudar a calcular la cantidad de luz nocturna a la que cada mujer pudiera haberse expuesto.

El estudio no fue diseñado para probar causalidad. Pero el grupo de la Universidad de Harvard encontró que los niveles de cáncer de mama en las mujeres premenopáusicas que fumaban actualmente o que habían fumado en el pasado aumentaron en un 14 por ciento si estaban en el 20 por ciento que se consideró que tenían la mayor exposición a la luz del exterior en la noche.

Además, a medida que los niveles de luz exterior nocturna aumentaron, lo mismo sucedió con las probabilidades de cáncer de mama en ese subgrupo de mujeres, según el equipo de James.

Las mujeres mayores, y las mujeres que nunca habían fumado, no parecieron verse afectadas, apuntaron los investigadores.

El estudio también encontró evidencias de que trabajar turnos nocturnos podría aumentar el riesgo de cáncer de mama.

Dado que millones de mujeres más jóvenes tienen poco control sobre el nivel de luz ambiental nocturna a la que se exponen, ¿qué se debe hacer, si es que se debe hacer algo?

Una experta en la atención del cáncer de mama dijo que es demasiado pronto para sacar alguna conclusión concreta de esta investigación.

“Hay que tomarse los hallazgos de este estudio con precaución”, planteó la Dra. Stephanie Bernik, jefa de oncología quirúrgica en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. “Aunque la perturbación de los ritmos circadianos podría ser un factor en el aumento del riesgo de cáncer, también podría haber otros factores implicados respecto al trabajo nocturno”.

Por ejemplo, comentó, “las mujeres que trabajan en turnos de noche quizá no coman igual de bien o no hagan ejercicio, y ambas cosas afectan el riesgo de cáncer de mama. El estudio también encontró el riesgo más alto entre las fumadoras, lo que lleva a pensar que quizá esas mujeres no tengan un estilo de vida tan saludable como el grupo que dormía de noche”.

En general, dijo Bernik, “se necesita más información sobre la causa del aumento en el riesgo de cáncer en las que están despiertas de noche”.

El estudio aparece en la edición del 17 de agosto de la revista Environmental Health Perspectives.

