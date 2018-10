Por Hugo Laveen

Jacksonville, Florida.- Seis personas han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad, en lo que se está investigando como posibles conflictos relacionados con pandillas en el estadio de la NFL en Florida donde los Jacksonville Jaguars recibieron a los Houston Texans el domingo por la tarde.

Ron Lendvay, director de investigaciones de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, dijo que el tiroteo estalló cerca de una lavandería a las 12:35 pm del domingo y que cinco hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 20 y los 70 fueron llevados al hospital.

No informó ningún enlace al juego, que comenzó a la 1 pm y continuó sin incidentes. Hablando en una sesión informativa de la tarde cerca de la lavandería en un boulevard de distancia, dijo Lendvay, todos los fanáticos estacionados cerca del lugar de los disparos fueron escoltados a sus autos para recuperarlos y dejar lo que él llamó una “escena de crimen activa”.

Los Texans ganaron su cuarto partido consecutivo el domingo, derrotando a los Jaguars 20-7 para tomar una ventaja de un juego en la AFC Sur en el estadio, TIAA Bank Field. Los informes de los medios locales citaron a las autoridades diciendo que el tiroteo no tuvo ningún impacto en las operaciones del día del juego.

Lendvay dijo a los reporteros que un tirador disparó desde el lado del pasajero de un sedán gris conducido por otra persona, pero los detalles aún eran incompletos el domingo por la tarde y que los investigadores no han determinado el motivo. Dijo que el auto salió del área y las autoridades estaban revisando el video de vigilancia para tratar de localizarlo y encontrar a los involucrados.

“Había al menos dos personas en el auto”, dijo Lendvay. Añadió que los investigadores no saben si había otros en el auto y que no descartó la posibilidad de tiradores adicionales. Dijo Lendvay: “Simplemente no lo sabemos”.

También dijo que no tenía información inmediata sobre las condiciones de los heridos o sus identidades el domingo.

“Un par de ellos estaban en condiciones muy serias cuando llegaron al hospital”, dijo Lendvay. Agregó que cinco de los heridos fueron apresurados por los paramédicos para recibir atención de emergencia y que la sexta persona fue trasladada en un vehículo privado a un hospital.

También dijo que las autoridades no han podido determinar de inmediato si había alguna relación entre las víctimas.

“No hemos podido entrevistarlos (a las víctimas) en absoluto. Es difícil decir si están asociados o no”, agregó.