El 1 de julio, 89.1 millones de mexicanos podrán votar

Internacional

Falta un día y menos de 20 horas para la elección histórica en México, el cierre de campañas fue el 27 de junio, pero parece que la “guerra sucia” continúa.

Este proceso es crucial para el país, debido a que 89.1 millones de mexicanos inscritos en la Lista Nominal (con credencial vigente) podrán votar para elegir a quienes ocuparán 18,2992 cargos federales y locales, incluido al nuevo Presidente de México.

Las campañas electorales terminaron el 27 de junio y desde ayer hasta el sábado hay veda electoral, es decir, los partidos y candidatos no podrán realizar entrevistas ni promover el voto a su favor de ninguna manera, ya que podrían enfrentarse a serias sanciones y hasta perder su candidatura.

Sin embargo, eso no significa que los partidos dejen de operar, como se ha reportado en varios medios mexicanos, en busca de cooptar el voto.

Los 20 millones de pesos empaquetados

Lo destacado de la semana fueron los cierres de campañas. El puntero Andrés Manuel López Obrador, de “Juntos haremos historia”, llenó el Estadio Azteca, donde habló de nuevos proyectos y de un plan que propondrá al presidente Donald Trump. En tanto, Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”, tuvo un evento en el Ángel de la Independencia, y José Antonio Meade, de “Todos por México”, lideró un cierre más discreto en Saltillo, Coahuila.

El escándalo fue la detención de dos sujetos camino a la sede del PRI, con 20 millones de pesos en efectivo (alrededor de un millón de dólares), aunque ese partido negó que el dinero fuera suyo, aunque la orden de entrega de la empresa de traslado de valores de donde salieron los recursos indicaba que el destino era el edificio del partido.

“El dinero era trasladado además en una camioneta registrada a nombre del apoderado legal de la empresa Gas Express Nieto”, publicó el portal Animal Político, que dio a conocer el documento.

Los billetes envueltos en tres grandes paquetes tenían como destino Avenida Insurgentes Norte 59, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, la sede nacional del partido que actualmente gobierna el país.

¿Para qué iba a ser usado ese dinero? Las sospechas pueden ser muchas, pero sólo bastaría recordar que a mediados de junio, el periódico Reforma publicó un video donde se ve a empleados del PRI repartiendo dinero a cambio de copia de credencial de elector, por lo que diputados del PAN y PRD exigieron la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para investigar la compra del voto.

¿El PREP y ataques?

El Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP) permitirá seguir minuto a minuto los resultados de la elección del 1 de julio.

El INE afirma que está totalmente blindado para evitar cualquier tipo de ataque cibernético, pero hasta ahora los mexicanos desconocen de dónde y cuántos son los atentados que ha tenido desde octubre de 2017 (cuando inició el proceso electoral) a la fecha.

A una solicitud de transparencia, ese organismo se negó a proporcionar la información y, no sólo eso, sino que la ocultará durante cinco años, ¿por qué? Se alega que eso revelaría la forma en que están protegiendo su sistema, algo que jamás se preguntó, por obvias razones.

Sin embargo, en un seguimiento al sitio digitalattackmap.com se puede ver un aumento de ataques hacia México, tanto del exterior, como del interior.

El 27 de junio, día del cierre de campañas, se registró una actividad que el sitio considera inusual, ya que México tuvo un incremento ese día, el cual comenzó a aumentar desde el 25 de junio.

Se registraron atentados de puntos desconocidos, pero los países que enviaban más -no necesariamente el origen de éstos- eran de Australia, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, EEUU, Polonia, Singapur y Reino Unido.

Es complicado saber de dónde provienen los ciberataques, ya que los responsables podrían estar utilizando diversos sistemas para esconder su identidad, como los servidores “proxy”, explica el profesor asociado de Tecnología Interactiva y el Programa de Certificado Pedagógico de CUNY, Michael Mandiberg.

“El uso de un proxy puede referirse al uso de un proxy abierto o al hackeo en un sistema cerrado. Es similar a una VPN (Red Virtual Privada), que muchas personas tienen experiencia en usar para acceder a contenido geo-restringido”, explica. “La idea principal es enrutar su tráfico a través de una computadora que tiene una dirección IP que no es suya… en el sí alguien ataca un sistema electoral, quiere esconder su dirección IP para cubrir sus huellas”.

Hoy no hay una actividad particularmente alta, pero habrá que tener puesto el ojo el sábado y particularmente el domingo.