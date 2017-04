Por Leonardo Reichel Urroz

Durante su visita a Las Choapas, Veracruz, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador denunció que durante la gira que llevó a cabo en Washington DC la precandidata del PAN a la presidencia mexicana y ex primera dama, Margarita Zavala, el pasado 6 de marzo; en su reunión con el senador John McCain, le pidió ayuda para ganar la presidencia de México y evitar que gane la izquierda.

“Fíjense, ¿cómo estarán de nerviosos? Fue la esposa de Calderón y se entrevistó con el senador, John McCain, que fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano”, y le pidió ayuda para ganar las elecciones y que no gane la izquierda en México.

El líder de MORENA lamentó que Margarita Zavala fuera, mandada por su esposo, a hablar con el senador, “como si fuéramos una colonia o un protectorado de Estados Unidos, como si ellos mandaran en México”.

López Obrador recordó que la visita de Zavala se dio un mes antes de que el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, declarara hace unos días, lo peligroso que sería para ambos países la victoria de un candidato izquierdista en las elecciones presidenciales de México.

Zavala, durante la visita a Washington, cabildeó en el capitolio no sólo con McCain, sino que también se reunió con el senador Jeff Flake, con miembros del Hispanic Caucus y con el ex ministro del interior Michael Chertoff.

López Obrador recordó que, como en la historia, los conservadores fueron a buscar a Maximiliano cuando ya estaban perdidos, “fueron a buscar a un príncipe para enfrentar al gobierno liberal de Benito Juárez”.

Reiteró que hace tres días el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, también planteó que “sería muy riesgoso que ganáramos nosotros, sería muy malo para Estados Unidos. ¿Qué le digo? que lo que es malo para ellos, es bueno para el pueblo de México”.

Y añadió: ¿por qué reaccionan así? ¿por qué fueron a pedir apoyo? Estos corruptos conservadores no van a poder impedir que se lleven a cabo los cambios en el país, porque México es independiente y soberano.

López Obrador aseguró que no será fácil lo que viene en México, refiriéndose a la elección presidencial 2018, porque “no quieren dejar de robar, no tienen llenadera”, pero, dijo, se van a lograr los cambios por eso andan muy nerviosos, porque todas las encuestas colocan a MORENA en primer lugar a nivel nacional.

Durante su último día de gira por Veracruz, lamentó la inseguridad que vive el estado: “hay mucha violencia, condenamos los asesinatos a periodistas, limitar la libertad de expresión de manera extrema, quitándole la vida a los periodistas”.

En entrevista en Agua Dulce, donde también estuvo, dijo que , hay mucha corrupción e impunidad, “no quiero consolar a la gente de Agua Dulce, pero así está todo Veracruz y todo México, es un desastre, hay muchísima corrupción”.

La actividad productiva ha sido abandonada completamente, lo que aumenta la inseguridad y la violencia en municipios como Coatzacoalcos, Nanchital, Las Choapas, Agua Dulce, Cárdenas, Ciudad del Carmen, dijo, “es una situación grave de desempleo, de abandono y mucha inseguridad”.

Más tarde encabezó una asamblea informativa en Nanchital, Mañana López Obrador firmará Acuerdo Político de Unidad en Hidalgo y en la Ciudad de México.