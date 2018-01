Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han recortado y vaciado las botellas de agua que un grupo de ayuda humanitaria deja en un campamento en el desierto para inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, poniendo potencialmente en peligro la vida de los viajeros, dijo la organización el miércoles.

Un portavoz de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU., Que supervisa a los agentes, respondió que la agencia no aprueba tales acciones e investiga los informes de mala conducta contra sus oficiales. Pero no dijo específicamente si los agentes que mostraron la destrucción de botellas de agua y otras ayudas en videos hechos públicos por el grupo humanitario No More Deaths serían investigados.

“Nuestros líderes dirigen a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que no manipulen la ayuda humanitaria”, insistió el agente de la Patrulla Fronteriza Christopher Sullivan, vocero del sector Tucson de la agencia. “La Patrulla Fronteriza de los EE. UU. Se compromete a hacer cumplir las leyes federales para asegurar las fronteras de nuestra nación y garantizar la seguridad de todas las personas”.

“Si eso es cierto, esa directiva debería hacerse pública. Y debería hacerse cumplir”, dijo Mary Ada Vallet, vocera de No More Deaths. El grupo revivió el miércoles sus acusaciones contra la agencia fronteriza durante una conferencia de prensa cerca de la frontera entre Arizona y México.

El grupo dio a los medios una serie de videos tomados entre 2010 y 2017, principalmente por cámaras activadas por movimiento en su campamento en el desierto. Uno de un agente masculino que vertía agua de un cartón de plástico en el suelo fue llevado por un voluntario para No More Deaths, dijo Vallet. Ella dijo que otra de un agente femenino pateando una jarra de plástico fue tomada por una cámara activada por movimiento.

El abogado Billy Peard, de la ACLU en Tucson, dijo que Aduanas y Protección Fronteriza es cautelosa acerca de las investigaciones internas, pero agregó que no cree que alguien haya sido despedido o sancionado por manipular la ayuda humanitaria.

El veterano activista de South Arizona John Fife, cofundador de No More Deaths, dijo que el grupo y la Patrulla Fronteriza llegaron a un acuerdo en 2014 que decía que los funcionarios no alterarían la ayuda humanitaria que la organización dejó en su campamento del desierto, principalmente jarras de agua y suministros médicos. Fife es un ex ministro presbiteriano que participó activamente en el movimiento del santuario que proporcionó refugio a los centroamericanos que huían de la guerra civil en los años ochenta.

Pero dijo que la comprensión se vino abajo el verano pasado cuando la agencia allanó el campamento mientras los voluntarios proporcionaban asistencia médica a cuatro inmigrantes y arrestaban a los hombres que habían ingresado ilegalmente a los Estados Unidos.

Incluso si las personas ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, “existen normas internacionales que deben respetarse en lo que respecta a los derechos humanos y la ayuda humanitaria”, dijo Fife.