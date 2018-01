Por Arizona Auto Body Shop

Un ejemplo de sensor pasivo son los sensores de detección magnética los cuales se usan siempre en pares. Un sensor se diseña específicamente para un rendimiento óptimo a velocidades de motor bajas, que ocurren durante el arranque y el período de calentamiento. El otro sensor se diseña para un rendimiento óptimo en las velocidades de operación normal del motor. El montaje de los sensores difiere uno del otro para evitar su intercambio.

Un ejemplo de sensor pasivo es un Pick Up o captador magnético, que por lo general tiene solo dos terminales. Este sensor no necesita ser alimentado para entregar información.

Estos componentes suministran una señal de salida variable en frecuencia y voltaje proporcional a la velocidad de un motor o vehículo. Los equipos Caterpillar comúnmente utilizan este tipo de Pick Up. El sensor posee un imán permanente que genera un campo magnético que es sensible al movimiento de metales con contenido de hierro a su alrededor. En una aplicación típica, el Pick Up magnético se posiciona de forma tal que los dientes de un engranaje rotatorio pasan a través del campo magnético. Cada diente del engranaje que pasa altera la forma del campo y concentra la fuerza de este en el diente. El campo magnético constantemente cambiante pasa a través de una bobina de alambre en el sensor, y como resultado se produce una corriente alterna en la bobina.

La frecuencia con la cual la corriente se alterna está relacionada con la velocidad de rotación y del número de dientes del engranaje. Por lo tanto, se deduce que la frecuencia proporciona información sobre la velocidad de un motor o desplazamiento en un vehículo. En la figura de abajo se muestran los sensores de sincronización de velocidad usados en algunos motores EUI y HEUI más recientes, como los Motores Caterpillar 3406E 3456, 3126B y C9.

