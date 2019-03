Entraron a un refugio nacional de vida silvestre a dejar galones de agua para que aquellos inmigrantes perdidos no murieran y el Estado cargó contra ellos

Por Leonardo Reichel Urroz

Tucson Arizona.- Una sentencia de 15 meses de libertad condicional no supervisada fue impuesta a los jóvenes activista de ‘No más Muertes’, Zaachila Isabel Orozco-McCormick, Natalie Renee Hoffman, Oona Meagan Holcomb y Madeline Abbe Huse, quienes además fueron multados con $ 250.00 cada una y les fue prohibido volver a ingresar al refugio, durante el tiempo que comprende la sentencia.

Ellos fueron condenados previamente en el juicio, por ingresar al refugio nacional de vida silvestre sin un permiso y abandonar galones de agua para ayudar a preservar la vida de los migrantes que atraviesan el desierto. Hoffman también fue declarado culpable de conducir un vehículo motorizado en un área silvestre.

El 13 de agosto de 2017, los oficiales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos asignados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta en Ajo, Arizona, realizaron los arrestos. Hoffman admitió haber conducido el automóvil hacia el área silvestre, y todos los acusados admitieron que ingresaron al refugio sin permiso y dejaron un alijo de agua y comida enlatada en el pozo Charlie Bell. El 18 de enero de 2019, después de un juicio de tres días, el Tribunal declaró culpables a los acusados de todos los cargos, rechazando sus argumentos de defensa.

Tras ser dada a conocer la sentencia, La Primera Asistente de la Fiscalía de los Estados Unidos, Elizabeth A. Strange y la Directora Regional del Servicio Suroeste para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, lanzaron mutuos elogios, por lo que llamaron diligente trabajo para proteger un refugio de vida silvestre.

Por su parte, los jóvenes activistas que por años se han dado a la tarea de colocar estratégicamente agua y alimentos en diversas partes estratégicas del desierto, buscando salvar la vida de los migrantes que exponiéndolo todo tratan de ingresar subrepticiamente a los Estados Unidos, admitieron que habían ingresado sin autorización en tierras de los indígenas Tohono O’odham.

Ellos dijeron sin embargo, que aquellos que los juzgan han olvidado que el mismo Estado norteamericano ha destruido la vida tradicional de los pueblos centroamericanos forzando las corrientes migratorias.

Ellos sostuvieron que ese mismo gobierno que los juzga ha promovido la esclavitud y el genocidio legal por cientos de años, ahora utiliza la muerte como obstáculo fronterizo entre los Estados Unidos y México, una política del gobierno que podemos calificar como verdadero crimen.

“La criminilización de aquellos que se solidaricen con los migrantes, es un ejemplo clásico de acercamiento hacia un régimen autoritario. El trabajo humanitario que al fin de cuentas nos ha traído a esto, seguirá llamando la atención hacia la crisis fronteriza, hasta que ya no hayan más muertes, y esto es algo que nos debe preocupar a todos.

Madeline Huse, Natalie Hoffman, Oona Holcomb y Zaachila Isabel Orozco-McCormick, quienes fueron condenados a 15 meses de libertad condicional no supervisada, por el crimen de sembrar galones de agua y alimentos en el desierto, para que los migrantes perdidos no mueran, porque entraron en tierras Tohono O’odham.