Inmigrante denuncia que las autoridades se llevaron a su hija mientras la amamantaba en las instalaciones del centro.

Por Hugo Laveen

McCallen, Texas. Una inmigrante indocumentada de Honduras lloró mientras contaba a un abogado el martes, cómo las autoridades federales se llevaron a su hija mientras amamantaba a la niña en un centro de detención, donde estaba esperando ser procesada por ingresar ilegalmente al país.

Cuando la mujer se resistió, fue esposada, Natalia Cornelio, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, recordó de su entrevista con la mujer, que había sido detenida bajo la política de cero tolerancia de la administración Trump para que cualquier persona atrapada cruzando la frontera ilegalmente sea sometida a enjuiciamiento federal.

Desde que se anunció la política en mayo, unos 500 niños han sido separados de sus padres en el último mes, según Miguel A. Nogueras, un asistente del defensor público federal para el Distrito Sur de Texas en McAllen, citando un recuento no oficial de un abogado en su oficina.

Algunos padres que están bajo arresto dicen a los defensores públicos que no saben lo que les sucedió a sus hijos, dijo Nogueras. Algunos padres también afirman que les han dicho que sus hijos están siendo bañados o limpiados, y luego los adultos no los vuelven a ver.

“El gobierno esencialmente está torturando a las personas al hacer esto”, dijo Cornelio.

En una entrevista afuera del juzgado federal en McAllen, Nogueras dijo: “Depende de quién sea el agente ese día. Se les dirá, ‘Vamos a separar a sus hijos para que puedan bañarse’. Y eso no es verdad”.

Agregó: “Es realmente difícil mirar a los ojos de una madre o un padre que abogaría por usted, ayúdeme a recuperar a mi hijo”. ‘Mi hija está aquí’.

Dentro de la atestada sala del tribunal federal, otro inmigrante hondureño indocumentado se puso el martes con grilletes en protesta ante un juez que se preparaba para sentenciarlo por ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Las autoridades habían separado a Omán Rodríguez-Ávila de su hija de 8 años cuando lo atraparon a él y a otros inmigrantes que cruzaron la frontera un día antes.

“Le pediría que me diera una breve oración porque mi hija está aquí”, le dijo a un juez en español, hablando a través de un traductor.

El juez federal sentenció a Rodríguez-Avila a 15 días de cárcel porque Rodríguez-Ávila fue condenado anteriormente por el mismo delito menor en 2012 y deportado.

Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU. No devolvió las llamadas para abordar las reclamaciones de Nogueras.

Cornelio recordó lo rápido que fluyeron las lágrimas cuando el Proyecto de Derechos Civiles entrevistó a inmigrantes, a quienes les habían quitado sus hijos, después de su arresto por ingresar ilegalmente al país.

“Todas las mujeres empezaron a llorar y necesitarían tomarse un par de minutos antes de poder seguir hablando de eso”, dijo Cornelio.

Esta semana, una vocera del Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia dijo que su oficina no podía comentar sobre el número de padres que habían sido separados de sus hijos o sobre cómo las familias fueron separadas debido a la política de cero tolerancia. ‘Nunca debería pasar esto’.

Generalmente, los niños están separados de sus padres que están esperando el enjuiciamiento por cruzar ilegalmente, por lo que enjuiciar a más padres resultará en la separación de muchos más niños de sus padres en la frontera que antes de que la política entrara en vigencia.

Esos niños se convierten en los cargos de la Administración de Servicios Humanos y de Salud para Niños y Familias (específicamente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados).

En una entrevista con NPR el mes pasado, cuando se le preguntó qué le diría a las personas que dicen que sería “cruel y sin corazón” separar a una madre de sus hijos, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, dijo: “No lo pondría de esa manera. Los niños serán atendidos – puestos en cuidado de crianza o lo que sea. Pero el punto importante es que eligieron venir ilegalmente a los Estados Unidos, y esta es una técnica que nadie espera sea utilizada ampliamente o para largo.”

La administración dijo que busca reunir a las familias tanto como sea posible después de los procedimientos judiciales, pero pone la responsabilidad en gran medida en los padres para ubicar a sus hijos dentro de la custodia del gobierno y buscar su regreso.

El Fiscal General Jeff Sessions anunció la política de la administración el mes pasado.

“Entonces, si cruzas la frontera de forma ilegal, incluso una primera ofensa, vamos a enjuiciarlo”, dijo Sessions en una reunión de la Asociación de Agencias Estatales de Investigación Criminal. “Si contrabandea a un niño, lo procesaremos, y ese niño será separado de usted, probablemente, como exige la ley. Si no quiere que su hijo se separe, no lo traiga a cruzar la frontera ilegalmente”.

La nueva política no se aplica a los solicitantes de asilo que ingresan a los Estados Unidos a través de un puerto de entrada oficial sin trámites; esas personas solo serían colocadas en procedimientos de inmigración.

Desde hace mucho tiempo, se ha cometido un delito federal menor de ser atrapado ilegalmente al ingresar al país, castigado con hasta seis meses de prisión y una multa de $ 5,000. Pero las administraciones estadounidenses anteriores generalmente no referían a todas las personas atrapadas para su enjuiciamiento. Aquellos que fueron detenidos fueron llevados a procedimientos de inmigración y enfrentaron la deportación del país, a menos que calificaran para presentar una solicitud de asilo.

Los partidarios del nuevo programa lo acreditaron con reducir el número de cruces y reincidentes, mientras que los críticos dijeron que abrumaba a los tribunales y las fiscalías de los EE. UU. Con delitos de bajo nivel que dificultaban el uso de recursos para perseguir delitos graves y peligrosos, como contrabando de drogas y cárteles.

Nogueras dijo que ha visto un cambio en el número de casos. Durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, los defensores públicos en la corte federal en McAllen manejaron de 20 a 30 casos por día involucrando acusados que enfrentan cargos por delitos menores, dijo.

El lunes, los defensores públicos manejaron 170 casos de inmigrantes indocumentados que fueron acusados de ingresar ilegalmente al país y alrededor de 120 el martes. Al menos 60 niños han sido separados de sus padres en los últimos dos días, según los defensores públicos federales en McAllen.

“Estoy indignado por eso. Estoy enojado. Nunca debería suceder”, dijo Nogueras. “No creo que esto represente los valores del pueblo estadounidense”.