Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.— Este martes tendría lugar el servicio funerario del oficial de policía caído de Salt River, Clayton Townsend, en la ciudad de Peoria.

El servicio está programado para las 10 de la mañana en la Iglesia de Cristo del Valle en Peoria.

Las autoridades dicen que se espera que la procesión fúnebre antes del servicio cierre brevemente partes de una carretera y varias carreteras en Phoenix.

Los funcionarios del Departamento de Transporte de Arizona dicen que la procesión viajará a lo largo de varias millas del Loop 101 desde el área de Scottsdale hasta Peoria, así como a través de rampas de entrada a la autopista.

Cierre de carreteras el martes por la mañana para procesión fúnebre: De 7 a.m. a 8 a.m .: North Hayden Road desde East McKellips a East McDowell. De 7:30 a.m. a 8 a.m .: East McDowell Road desde North Hayden Road hasta North Loop 101 Freeway. De 8 a.m. a 9 a.m .: Autopista North Loop 101 (dirección norte solo con cierre de balanceo) y 8:45 a.m. a 9:15 a.m .: North 67th Avenue a West Happy Valley Road.

Los honores serán inmediatamente después de los servicios.

Townsend fue golpeado fatalmente por un automóvil el martes por la noche mientras conducía una parada de tráfico en el Loop 101 cerca de Scottsdale.

Había servido cinco años en el Departamento de Policía de Salt River, una agencia de la Comunidad Indígena Pima-Maricopa de Salt River.

El conductor del vehículo, Jerry Sanstead, dijo a los oficiales que estaba enviando mensajes de texto mientras conducía cuando cruzó dos carriles y luego golpeó a Townsend. Ha sido puesto en libertad bajo fianza tras ser acusado de homicidio involuntario, agresión con un arma mortal y peligro de muerte.

A Townsend le sobreviven su viuda y un niño de 10 meses.