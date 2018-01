Bruno Mars se llevó los galardones a mejor álbum, grabación y canción del año con ‘24K Magic’.

Entretenimiento

Shakira y el fallecido Magín Díaz brillaron, durante la entrega de la 60.ª edición de los Premios Grammy anglo. La ceremonia se hizo en el Madison Square Garden, de Nueva York, luego de 15 años en que estos galardones no volvían a esta ciudad.

Shakira, con su álbum ‘El Dorado’, se llevó el galardón a mejor álbum pop latino. La autora de Pies descalzos, quien no estuvo presente, le ganó a Juanes, Natalia Lafourcade, Alex Cuba y La Santa Cecilia, en la misma categoría.

Otro de los galardones era para el disco ‘El Orisha de la Rosa’, del recién fallecido compositor Magín Díaz, en la categoría mejor empaque de grabación.

Por su parte, Rubén Blades y su producción ‘Sala Big Band’ se llevaron el de mejor álbum tropical latino. En esa categoría se encontraban compitiendo Silvestre Dangón, Albita, Diego El Cigala y Doug Beavers.

El mejor álbum rock, urbano o alternativo fue para el puertorriqueño Residente. En esa categoría competían también Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Los amigos invisibles y C4 Trío & Desorden Público.

En la categoría de mejor álbum regional mexicano, la producción ‘Arrieros somos (versiones acústicas)’, de Aida Cuevas, fue la vencedora.

Pero sin duda el gran premiado de la noche fue el estadounidense Bruno Mars, quien se llevó los premios de álbum del año (‘24K Magic’), que también le permitió alcanzar el gramófono en las categorías de canción del año (‘That’s What I Like’) y grabación del año (‘24K Magic’).

Por su parte Kendrick Lamar, de 30 años y reconocido como uno de los raperos más innovadores de su generación, ganó cinco premios mayormente en categorías de rap por su álbum ‘DAMN’ y su sencillo ‘Humble’.

Otro de los favoritos, Childish Gambino, aspirante a cinco Grammy, se alzó con uno, a mejor actuación tradicional de R&B por Redbone.

Entre las categorías más destacadas, ‘Divide’, de Ed Sheeran, ganó a mejor álbum pop vocal; ‘A deeper understanding’, de The War on Drugs, se llevó el de rock, y ‘The National’ con Sleep well beast, el de música alternativa.

Damian ‘Jr. Gong’ Marley, el hijo pequeño del icono del reggae Bob Marley, ganó el Grammy al álbum en esa misma categoría con ‘Stony Hill’, mientras que ‘Starboy’ de The Weeknd obtuvo el de música urbana contemporánea y ‘3-D the catalogue’, de Kraftwerk, el de mejor álbum de electrónica.

The Rolling Stones se hizo con el mejor álbum de blues tradicional con ‘Blue and lonesome’.