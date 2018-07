Por Hugo Laveen

Astor, FL. Una adolescente de Florida que trepó a un árbol para escapar de un cocodrilo agresivo, mientras nadaba en un arroyo, fue rescatada por un policía que disparó al reptil gigante con un rifle semiautomático.

Jordan Broderick había estado colgada en el árbol durante media hora, el viernes, cuando el ayudante del sheriff Mitch Blackmon llegó al arroyo en Astor, Florida. La niña de 15 años se subió al árbol después de encontrarse con el cocodrilo mientras navegaba en balsa, según un informe de incidente publicado el lunes.

“Mi hija está atrapada en un árbol y hay caimanes rodeándola. No podemos sacarla. ¡Tiene solo 15 años!” gritó la madre de la niña a un operador en una llamada al 911. “Dios mío. ¡Por favor, date prisa! ¡Por favor, date prisa!”

La madre de la niña, cuyo nombre fue redactado de la llamada al 911, dijo a un operador que la familia había estado visitando la zona para nadar y acampar. Cuando el despachador le dijo que la unidad marina podría tardar hasta 20 minutos en llegar a la zona, la madre dijo: “¡Dios mío! ¡Mi hija va a estar muerta!”

Pero Blackmon llegó al arroyo antes de la unidad marina y escuchó a Broderick gritar desde el árbol. El cocodrilo silbaba y no se asustó por la presencia del diputado, según el informe.

El caimán de 10 pies de largo comenzó a moverse hacia Blackmon, por lo que disparó con su Bushmaster AR-15, según el informe.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, sargento Fred Jones dice que el cocodrilo volvió a hundirse en el agua y no volvió a emerger.

Broderick no fue herida.