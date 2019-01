Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- El viernes, el alguacil del condado de Maricopa, Paul Penzone, dijo que suspende una rama de la conocida “pandilla del sheriff” después de que una auditoría demostró que la mayoría de los miembros no habían completado las pruebas requeridas.

Los miembros de “QAP” de MCSO (Qualified Arms Posse) son voluntarios que pueden llevar armas de fuego y deben completar los siguientes pasos antes de ser elegibles:

Prueba de fondo, historia personal, prueba de polígrafo, examen psicológico, análisis de orina y cualificación con prueba de arma de fuego.

Penzone dijo el viernes que de los 235 miembros de la pandilla, solo CUATRO miembros habían completado los seis pasos.

“Hubo un impulso para aumentar el volumen de esa pandilla por parte de la administración anterior, en mi opinión, por la percepción de mostrar una cierta expansión de la fuerza de aplicación de la ley. Lo que en mi opinión estaba más motivado políticamente. Y en la prisa por hacerlo. Tenemos muchos hombres y mujeres a quienes se les otorgó este privilegio, y no es que no lo merezcan, pero no fue una norma que se mantuviera para asegurarse de que habían pasado por este proceso”, dijo el Sheriff Penzone.

El sheriff dijo que la suspensión de la rama es temporal. Él dice que todos tendrán la oportunidad de completar sus calificaciones y regresar al QAP.

Y dijo que otras áreas de la pandilla no se verán afectadas, como las operaciones de búsqueda y rescate.

Durante su conferencia de prensa del viernes, Penzone también anunció que una auditoría reciente mostró que 50 armas han desaparecido o han sido robadas de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa.

Las armas incluyen: 29 armas totalmente automáticas, 20 escopetas de cañón corto y un rifle de cañón corto.

Penzone dijo que no hay indicios de que CUALQUIERA de esas armas haya desaparecido desde que asumió el cargo, y culpó al “gobierno anterior” por no poder dar cuenta de todas las armas.

Él dice que MCSO está implementando nuevas políticas y medidas para asegurarse de que todas las armas sean rastreadas y contabilizadas. “Tenemos que ser responsables”, dijo.

La auditoría está en curso, y Penzone dijo que las autoridades continuarán investigando qué sucedió con las armas faltantes. “Al final del día, vamos a recuperarlos a todos”, dijo Penzone.