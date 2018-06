Por Hugo Laveen

Tyndall, DS. Un alguacil de Dakota del Sur esperó todo un minuto después de que se cerraran las urnas para despedir a uno de sus ayudantes, que deshizo su intento de reelección esta semana.

El alguacil del condado de Bon Homme Lenny Gramkow despidió al alguacil adjunto Mark Maggs después de que Maggs lo derrotara por un voto de 878-331 en las elecciones primarias republicanas del martes. Maggs publicó su aviso de terminación con sello de tiempo firmado por Gramkow en Facebook luego del cierre de las urnas.

“A partir de este momento ya no eres un empleado del condado de Bon Homme”, escribió Gramkow. Él no dio una razón para el despido. Dakota del Sur es un estado de empleo a voluntad donde los empleados pueden ser despedidos sin causa, con excepciones. Los sheriffs del estado también tienen la autoridad para contratar y despedir personal.

Gramkow se negó a comentar sobre el despido.

Ningún otro candidato se inscribió para la carrera, lo que significa que Maggs asumirá el cargo en enero. Pero por ahora, el padre de cuatro está sin trabajo. Él planeó reunirse con la comisión del condado el jueves.

Algunos residentes comenzaron una petición en línea para que Maggs sea readmitido como alguacil suplente, pero él dijo que no era necesario. “Confío en que nuestros comisionados del condado escucharon sus voces (el martes) por la noche a través de los resultados electorales, y también confío en que se unirán a mi familia y a mí, (en) la manera en que todos ustedes lo hacen y se asegurarán de que mi familia no quede colgando sin un ingreso seguro “, dijo Maggs.