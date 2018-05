Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Shimming es el nuevo método de skimming que los estafadores utilizan y que está enfocado en el chip de su tarjeta de crédito.

Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera esta nueva técnica.

Lo que hacen los estafadores es insertar un dispositivo súper delgado en la parte donde insertas tu tarjeta de crédito, como la ranura, y están robando la información de tu tarjeta de crédito.

Los reflectores pueden ser incluso más efectivos que los espumadores, ya que pueden insertarse fácilmente en las terminales internas de las tiendas.

“Cuando insertas tu tarjeta de crédito en la máquina, si es difícil de empujar o sientes cierta resistencia, ¿por qué no vas y le dices al cajero que quieres utilizar una máquina diferente, porque eso podría ser una indicación? que alguien ha insertado esa calcomanía allí “, dijo Felicia Thompson, del Phoenix Better Business Bureau.

Thompson dice que la configuración de tocar y pagar, como Apple Pay, es una gran opción porque a los estafadores les resulta más difícil obtener su información.

“No tiene que insertar o deslizar su tarjeta en absoluto, puede usar una aplicación o usar un toque de pago e ir de esa manera, por lo que el estafador no tiene forma ni oportunidad de tomar su transacción de tarjeta de crédito de esa máquina “, dijo Thompson.

Además, como precaución adicional, trate de evitar el cajero automático y, en su lugar, entre y saque su dinero en efectivo.

Lo loco de todo esto es que cuando los estafadores van a recuperar los datos, parece que están pagando.

Alerte a la BBB y a sus minoristas si esto le sucede a usted.

A continuación encontrará varias formas de protegerse contra el shimming según el sitio web de Better Business Bureau.

Vigila de cerca tu banco y tus cuentas de crédito. Revise sus declaraciones en línea regularmente para asegurarse de que no haya cargos sospechosos. Si ve alguno, repórtelos a su banco o compañía de tarjeta de crédito de inmediato. Use el número de servicio al cliente que se encuentra en el reverso de la tarjeta para asegurarse de que está llegando a la empresa real y no a un impostor. Asegúrese de ponerse en contacto con el banco, el comerciante y el emisor de su tarjeta si alguna vez sospecha que su tarjeta ha sido comprometida.

Tenga cuidado si su tarjeta se atasca en un lector de chips. Si el lector parece tener un agarre más apretado de lo normal en su tarjeta, podría haber una calza dentro. Es posible que desee cancelar su transacción y notificar a la empresa.

Use métodos de pago sin contacto. Los métodos de pago sin contacto no son vulnerables a los ajustes. Intente utilizar funciones de “tocar y listo” en su tarjeta de crédito en lugar de deslizar o insertar su tarjeta. También puede usar servicios móviles sin contacto como Apple Pay o Samsung Pay para tocar y pagar.

Vaya adentro a un cajero para retirar efectivo en un banco.

Use los cajeros automáticos en los bancos en lugar de los standalones más vulnerables.

Cubra el teclado con su mano cuando ingrese su PIN.

No continúe con una transacción si su tarjeta encuentra resistencia cuando se inserta.