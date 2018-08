Por Hugo Laveen

McCallen, TX. Siete hombres que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente desde México fueron arrestados en conexión con un robo fallido en un centro comercial en McAllen, Texas, a unos 14 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, según dijo un funcionario federal.

Los detenidos fueron identificados como Brayan Oliver Melchor, Alberto Rafael Barrera, Miguel Quintanilla-Cardenas, Zepeda Abner Posos, Javier Leobardo Olvera-Ramirez, Raul Alberto Rangel-Rivera, Jorge Angel Rodriguez Mejia.

Los hombres se identificaron como ciudadanos mexicanos, de acuerdo con la afiliada a CNN KRGV, quien informó desde la lectura de cargos el lunes por la tarde.

CNN se está acercando a ICE para determinar cuándo llegaron al país y si serán deportados luego de un proceso penal.

La policía de McAllen dijo en un comunicado de prensa que cada sospechoso fue acusado de robo con agravantes y recibió una fianza de $200,000.

Cinco de los siete sospechosos dieron a la policía un nombre falso, y enfrentarán una fianza adicional de $10,000, informa KRGV.

Los arrestos se producen después de que el caos estalló en un centro comercial de McAllen el sábado cuando los compradores informaron sobre un tirador activo.

“Acabo de escuchar a mucha gente corriendo hacia el frente de la entrada”, dijo un cliente a la KVEO-TV. “Oí a un tipo entrar y decir que hubo un tiroteo y luego escuché dos disparos, así que simplemente evacuamos a nuestros clientes y a nuestro equipo por la entrada trasera que teníamos y nos quedamos sin salida”.

La policía de McAllen dijo en un comunicado que no había ningún tirador activo y no se usaron armas en el intento de robo del sábado.

Lo que los compradores realmente escucharon fue la rotura del cristal durante un robo fallido en una joyería, dijo la policía.

En este momento, no se ha anunciado una fecha para el juicio de ninguno de los hombres.