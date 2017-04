Por Hugo Laveen

Bill Montgomery, abogado del condado de Maricopa, anunció que no se presentarían cargos contra un policía de Tempe involucrado en un tiroteo mortal en julio pasado.

Según el Departamento de Policía de Tempe, el teniente Edward Ouimette no encendió su cámara de cuerpo durante una persecución y posterior tiroteo durante robos a mano armada donde murió el sospechoso Dalvin Hollins, de 19 años.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Montgomery repasó los factores que contribuyeron a la decisión de no acusar a Ouimette, incluyendo los estatutos de Arizona relacionados con el uso de la fuerza letal.

“La decisión de [Ouimette] de disparar por lo tanto, bajo la ley de Arizona, es un uso permisible de la fuerza mortal y no hay evidencia que permita una conclusión de que los cargos podrían ser presentados por un crimen bajo la ley de Arizona”, dijo. “Al final del día tuvimos una pérdida de vidas que es trágica para el individuo y para su familia. La conclusión alcanzada en este sentido no disminuye en modo alguno el valor de esa vida humana o la tragedia que como resultado, afectó a la comunidad en general”.

“Este hallazgo legal no alivia el sufrimiento de la familia de los Hollins, ni alivia el miedo y la gama de emociones de los que estaban en el Walgreens, el centro de cuidado de ancianos, y los del teniente Ouimette, que todavía está en siendo tratado como resultado de las lesiones que sufrió durante este incidente”, dijo el portavoz del Departamento de Policía de Tempe, sargento Josie Montenegro en un comunicado enviado a medios de comunicación.

El departamento dijo que Ouimette dio vuelta en su cámara del cuerpo después de que él hizo un tiro contra Hollins, que en realidad fue encontrado desarmado. El joven de 19 años aparentemente dijo que tenía un arma sostenienda dentro de una bolsa negra en la farmacia Walgreens en Guadalupe Road y McClintock Drive, la mañana del miércoles 27 de julio de 2016.

El teniente Mike Pooley del departamento de policía de Tempe dijo horas después del tiroteo que Hollins tenía su mano en una bolsa negra cuando él demandó el narcótico líquido – el jarabe para la tos con codeína – del farmacéutico.

“Comenzó a amenazarlos, diciendo que iba a matarlos y que tenía un arma de fuego”, dijo Pooley esa mañana.

“No tenía arma”, dijo el padre de Hollins, Calvin Hollins, al día siguiente. “Estaba iniciando su vida, tenía 19 años. … No tenían derecho a matarlo”

Cuando los oficiales llegaron al Walgreens esa mañana de julio, el sospechoso se había ido. Lo encontraron poco tiempo y empezaron a perseguirlo.

Ouimette dijo a los investigadores que Hollins se volvió hacia él mientras corrían y señaló lo que creía que era un arma de fuego.

Después de que Ouimette le disparó, Hollins se encontró con una residencia para ancianos y se encerró en una sala de mantenimiento. Más tarde fue encontrado muerto debido a su herida en esa sala de mantenimiento.

Al final del día, tuvimos una pérdida de vida que es trágica para el individuo involucrado y para su familia. La conclusión alcanzada a este respecto no disminuye en modo alguno el valor de esa vida humana …

La oficina del Examinador Médico del Condado de Maricopa confirmó que Hollins fue asesinado por un disparo en la espalda.

Justo antes de que se publicara ese hallazgo, la familia de Hollins pidió una investigación externa unos días después del tiroteo. Dijeron que Hollins tiene algunos problemas de salud mental, pero estaba recibiendo ayuda.

La familia quería que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos u otra agencia de aplicación de la ley – cualquier agencia, excepto el Departamento de Policía de Tempe – examinara el tiroteo.

Siempre han querido saber por qué Ouimette no activó su cámara hasta después de disparar a Hollins.

Las directrices del Departamento de Policía de Tempe obligan el uso de cámaras de cuerpo, que fueron publicadas en octubre de 2015, estipulan que la grabación debe ser “específica del incidente” y los oficiales “no deben registrar todo su turno”.

“El BWC debe ser activado antes de contacto real con el sujeto, o tan pronto como posible de forma segura a partir de entonces”, indican las directrices.

A raíz del incidente de Ouimette-Hollins, el departamento actualizó su política de BWC y publicó nuevas directrices en septiembre.

“El Departamento de Policía de Tempe revisó su Política de Cámara a la Luz de estos eventos y tomó medidas para mejorar nuestros procedimientos al exigir a los oficiales activar de inmediato sus cámaras (BWC) cuando responden a una llamada de emergencia en lugar de cuando llegan Una llamada de emergencia”, explicó Montenegro. “Todos los oficiales jurados del Departamento de Policía de Tempe asistieron a capacitación poco después, que se centró en la activación apropiada de la BWC Esto debería ayudar a aliviar inadvertidamente la no activación de la BWC bajo estrés y por lo tanto ayudar a nuestros oficiales y.

Ouimette, que ha estado en licencia desde el rodaje, ha estado con Tempe PD por casi 20 años.

El Departamento de Policía de Tempe publicó un informe de 134 páginas sobre el incidente el martes por la noche.

Este hallazgo legal no alivia el sufrimiento de la familia de los Hollins, ni alivia el miedo y la variedad de emociones de los que estaban en el Walgreens, el centro de cuidado de ancianos y los del teniente Ouimette?

Declaración completa del Departamento de Policía de Tempe

“El Fiscal del Condado de Maricopa anunció hoy que no habrá procesamiento criminal contra el teniente Edward Ouimette del Departamento de Policía de Tempe, refiriéndose al incidente de tiroteo involucrado por el oficial que ocurrió el 27 de julio de 2016. Apreciamos su diligencia y una revisión independiente exhaustiva de esto investigación.

“Este hallazgo legal no alivia el sufrimiento de la familia de los Hollins, ni alivia el miedo y la gama de emociones de los que estaban en el Walgreens, el centro de cuidado de ancianos, y los del teniente Ouimette, que todavía está en atención como resultado de las lesiones que sufrió durante este incidente.

“Inmediatamente después de este incidente, nuestra revisión interna del incidente reveló que el teniente Ouimette no activó su BWC, que pudo haber proporcionado evidencia adicional del encuentro.” El Departamento de Policía de Tempe revisó su Política de Cámara Desgastada a la luz de estos eventos y tomó Pasos para mejorar nuestros procedimientos al requerir que los oficiales activen de inmediato sus cámaras gastadas por el cuerpo (BWC) cuando responden a una llamada de emergencia, en lugar de cuando llegan a una llamada de emergencia. Todos los oficiales juramentados del Departamento de Policía de Tempe asistieron a entrenamiento poco después, Se centró en la activación adecuada de la BWC. Esto debería ayudar a aliviar la inadvertida no activación de la BWC bajo estrés y por lo tanto ayudar a nuestros funcionarios y, en última instancia, la comunidad.

“A la luz de los litigios pendientes, debemos limitar nuestros comentarios, pero seguimos siendo firmes en nuestra determinación de ser transparentes y nuestros pensamientos están con todos los que fueron impactados por este evento”.