El gobierno no cumplió la orden del Tribunal de reunificar a tosos los niños de esa edad con sus padres, siendo el martes la fecha límite

Ever Reyes Mejia sostuvo a su hijo por primera vez desde que se separaron hace meses, y presionó su frente contra la cara del niño sonriente. Se pararon frente al Centro de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos en Michigan, Mejía agarrando la mochila de su hijo, Teenage Mutant Ninja Turtles.

El martes marcó la fecha límite ordenada por el tribunal para devolver a sus familias a los niños menores de 5 años que fueron separados recientemente de sus padres en la frontera con Estados Unidos. El gobierno dijo anteriormente que no podría reunir a todos esos niños antes de la fecha límite.

El hijo de Mejía fue uno de los tres niños reunidos con sus padres hondureños en Grand Rapids el martes. Las reunificaciones también tuvieron lugar en otros estados, incluidos Texas y Arizona.

Treinta y ocho niños menores de 5 años, de los 102 identificados, fueron devueltos a sus familias el martes por la noche, de acuerdo con un funcionario de Salud y Servicios Humanos y un funcionario de la administración. El funcionario de HHS dijo que más reuniones continuarían “durante toda la noche”.

“Ha sido un día caótico”, dijo la abogada de derechos de inmigración Abril Valdes a WOOD afiliado a CNN fuera del centro de Grand Rapids.

“Hemos estado tratando de lograr que estos padres se reúnan con sus hijos de 3 años, y hemos estado recibiendo la aprobación de ICE (Inmigración y Aduanas), dijo Valdés, que trabaja para la Unión de Libertades Civiles de Michigan. “No fue hasta la última hora cuando supimos que iba a suceder aquí”.

Parte del problema, dijeron los abogados de inmigración, es que los padres y los niños están bajo la custodia de diferentes agencias. Los padres están bajo custodia de ICE, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional. Los niños están detenidos por la Oficina de Reubicación de Refugiados, que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las semanas o meses de separación han afectado seriamente a los niños, dijo Valdés. Un niño de 3 años que esperaba la reunificación el martes ahora es “solo un caparazón”, dijo.

“Realmente no está hablando”, dijo ella. “No es el valiente de 3 años que siempre es. Apenas dice nada o llora”. El deseo de un padre de estar allí en el cumpleaños de su hijo

Walter Armando Jiménez Meléndez, de 29 años, había estado separado de su hijo durante 43 días, le dijo a CNN en español. Huyendo de pandillas, salieron de El Salvador para buscar asilo en los Estados Unidos.

Meléndez dijo que estaba detenido en Port Isabel y en Livingston, ambos en Texas. No sabía dónde llevaron a su hijo, Jeremy Issac Jiménez.

Los funcionarios de inmigración nunca le dijeron dónde estaba el niño, aunque pudo hablar con él por teléfono dos veces, dijo Meléndez. Jeremy cumple 5 años el viernes, dijo Meléndez.

Había visto noticias de que los inmigrantes se reunirían con sus hijos. Dijo que esperaba ver a su hijo el fin de semana. “Solo le pedí a Dios que fuera el viernes”, dijo.

A pesar de la fecha límite, docenas de niños pequeños permanecerán separados de sus familias mientras los funcionarios trabajan para confirmar las relaciones entre padres e hijos a través de pruebas de ADN y encuentran a los padres que han sido liberados o deportados.

“Hay ocho niños aquí en Michigan menores de 5 años que necesitan reunirse hoy, de acuerdo con la orden judicial”, dijo Valdés a primera hora de la tarde del martes.

Pero de esos ocho, solo tres tuvieron una oportunidad de reunificación inminente. Esos tres conocieron a sus padres más tarde el martes.

En cuanto a los demás, “uno de los padres ya ha sido deportado … y luego los otros cuatro, no sabemos dónde están sus padres, y no sabemos cuándo se llevarán a cabo las reunificaciones”, dijo Valdés.

La ACLU ha dicho que redes de abogados y ONG trabajarán para ayudar al gobierno a localizar y comunicarse con los padres deportados. Los funcionarios están programados para discutir ese procedimiento en el tribunal a finales de esta semana.