Salud

Los preservativos pueden ayudar a prevenir el embarazo y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), pero solo aproximadamente un tercio de los estadounidenses los usan, según un nuevo informe federal.

“El uso de preservativos es un problema de salud pública”, aseguró la autora del informe, Casey Copen, estadística del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

“Las ETS pueden provocar consecuencias a largo plazo, como la esterilidad”, dijo. “Los preservativos, cuando se usan de forma consistente y correcta, reducen el riesgo de VIH y de ETS”.

Cada año se diagnostican aproximadamente 20 millones de casos nuevos de ETS en Estados Unidos, según los CDC. Estas infecciones incluyen el virus del papiloma humano (VPH), la gonorrea, la clamidia, la sífilis, la hepatitis y el VIH.

La decisión de usar o no un preservativo depende de una serie de factores. Éstos incluyen: el deseo de una mujer de quedar embarazada, la experiencia de una persona en el uso de métodos anticonceptivos, y la relación que mantiene la pareja, dijo Copen.

“Las personas que afirman que tienen citas casuales usan más preservativos que las personas que dicen que están cohabitando o comprometidas”, dijo.

La mayoría de las personas que usan preservativos afirman que los usan para evitar el embarazo y las ETS, comentó Copen.

Un experto dijo que hay otras opciones mejores como métodos anticonceptivos.

“Tenemos unos métodos anticonceptivos mucho mejores que un preservativo. Si las personas no quieren tener un bebé, deberían usar un método más efectivo”, dijo la Dra. Jill Rabin.

“El sexo puede ser maravilloso, pero no conozco ningún clímax que merezca la pena si luego se sufre el dolor de cabeza de un embarazo no deseado”, comentó Rabin. Rabin es jefa conjunta de la división de atención ambulatoria en los Programas de Salud de las Mujeres – Servicios PCAP de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York.

Pero los preservativos tienen un papel en la prevención de las ETS, afirmó Rabin. Con frecuencia las personas no saben que tienen una ETS hasta que es demasiado tarde y son estériles o han enfermado, dijo.

“Sabemos que los preservativos pueden proteger contra muchas ETS”, dijo Rabin. “Así que, ¿por qué se pondría a usted mismo voluntariamente en una situación en la que puede contraer la hepatitis B o C o el VIH?”.

“Comprendo la naturaleza humana, pero hágase responsable y piense por adelantado”, dijo Rabin.

Para el informe del 10 de agosto, Copen recogió datos sobre el uso del preservativo entre los hombres y las mujeres de 15 a 44 años de la Encuesta nacional de crecimiento familiar de 2011-2015. Los hallazgos se compararon con las encuestas de 2002 y de 2006 a 2010.

Los investigadores entrevistaron a 11,300 mujeres y más de 9,300 hombres sobre el uso del preservativo entre septiembre de 2011 y septiembre de 2015.

Durante ese tiempo, aproximadamente el 24 por ciento de las mujeres y el 34 por ciento de los hombres usaron un preservativo en su última relación sexual con coito. Eso supone un aumento para los hombres desde 2002, cuando aproximadamente el 30 por ciento reportaron que usaban un preservativo, comentó Copen.

Entre los que usaban preservativos, casi el 60 por ciento de las mujeres y el 56 por ciento de los hombres dijeron que los preservativos fueron el único método anticonceptivo que usaron el año anterior.

Otro 25 por ciento de las mujeres y el 33 por ciento de los hombres usaron preservativos junto con métodos hormonales, como las píldoras o implantes anticonceptivos. El 15 por ciento de las mujeres y el 10.5 por ciento de los hombres usaron preservativos junto con un método anticonceptivo no hormonal.

Copen también encontró que durante las relaciones sexuales con coito del mes anterior, el 18 por ciento de las mujeres y casi el 24 por ciento de los hombres usaron un preservativo cada vez.

Casi el 7 por ciento de las mujeres que usaron un preservativo el mes pasado dijeron que el preservativo se rompió o se salió durante el coito o en la retirada. Casi el 26 por ciento dijeron que usaron un preservativo solo una parte del tiempo durante el coito, dijo Copen.

El Dr. Dennis Fortenberry es profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana. “Aunque las proporciones generales de uso del preservativo son relativamente pequeñas, hay varios aspectos positivos en los datos”, dijo.

En primer lugar, la proporción general de uso del preservativo ha sido estable a lo largo de los últimos años, sin grandes cambios en el uso en la población estadounidense, dijo Fortenberry, miembro del consejo de la Asociación Americana de Salud Sexual (American Sexual Health Association).

“Además, el uso del preservativo es bastante alto en la población sexualmente activa más joven, en las que las ETS y el embarazo son importantes y para las que el acceso a otros medios de prevención puede estar limitado”, dijo.

La relativamente alta frecuencia del uso de preservativos que se rompen o salen sugiere la necesidad de una educación de salud pública y un entrenamiento continuos, planteó.

“Aunque los preservativos nunca resolverán todas las necesidades de prevención de la ETS y del embarazo de una población diversa, siguen siendo una tecnología accesible y de bajo costo necesaria para los métodos de prevención de salud pública integrales”, añadió.

